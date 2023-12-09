ВТБ: 25% взрослых россиян будут инвестировать к концу 2024 года

В стратегии уточняется, что к 2026 г. доля частных инвесторов в стране вырастет до 34% взрослого населения. Их общее количество достигнет 40 млн человек.

Аналитики брокера ВТБ ожидают, что рост интереса к фондовому рынку будут стимулировать меры поддержки долгосрочных вложений, а также появление новых «цифровых» инструментов, развитие фондов денежного рынка и рост популярности российских активов.

Отечественный фондовый рынок еще далек от насыщения, заявил на форуме руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса ВТБ Виталий Сергейчук. По его данным, к концу 2026 г. доля инвестиций в сбережениях россиян составит 16%, а средний рост объемов российских активов в портфелях физлиц с 2024 по 2026 г. будет составлять более 20% в год.

По прогнозам «ВТБ мои инвестиции», акции останутся самым популярным инструментом для инвестиций среди розничных инвесторов в ближайшие несколько лет. По итогам 2023 г. их доля в портфелях физлиц составит более 50%, ожидают эксперты брокера.

Аналитики считают, что к концу 2026 г. объем инвестиций розничных инвесторов в биржевые фонды превысит 500 млрд руб. Также на рынке появится новая тенденция инвестировать в цифровые финансовые активы (ЦФА), уточняется в стратегии. Рост интереса к ЦФА эксперты объясняют тем, что участники рынка уже стали предлагать их не только институционалам, но и физлицам.

В инвестиционной стратегии также отмечается, что индекс Мосбиржи может уйти в боковик на год. По сравнению с текущим значением его рост до конца 2024 г. может составить всего 5%. Но рост может ускориться в случае снижения ключевой ставки Банка России, допустили в ВТБ. Руководитель отдела акций УК «Первая» Антон Кравченко сообщил «Ведомостям», что среднегодовой потенциал роста рынка с учетом дивидендов на следующие три года может приблизиться к 20%.