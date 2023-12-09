Ваши ставки! Эксперт оценил потенциал курса рубля до заседания ЦБ

После введения в октябре обязательной продажи валютной выручки экспортерами курс российской валюты продемонстрировал существенное укрепление. За месяц доллар потерял около 12% — со 100 до 88 рублей, напомнила заместитель управляющего Санкт-Петербургским филиалом ПАО «РосДорБанк» Яна Граф.

Укрепление рубля совпало и со значительным повышением ключевой ставки Банком России сразу на 2% — до 15% годовых. Что в большей мере повлияло на такую динамику, вопрос дискуссионный. Яна Граф заместитель управляющего Санкт-Петербургским филиалом ПАО «РосДорБанк»

Отталкиваться надо от того, что влияние ставки Центробанка на валютный курс носит все же отложенный характер, а вот продажа валютной выручки практически сразу увеличивает предложение на рынке с соответствующим влиянием на курс рубля в пользу его укрепления.

Участники валютного рынка стали больше обращать внимания на конъюнктуру товарного рынка, составляющего основу экспорта нашей страны. Неудивительно, что ослабление рубля за последнюю неделю на 4,5% (с 88 до 92,5 рубля за доллар) совпало с падением котировок «черного золота» за этот же период на 6,5% — нефть марки Brent подешевела с 82 до 76,5 долларов за баррель.

По мнению Яны Граф, если ЦБ снова повысит ключевую ставку, стоит ожидать стабилизации курса рубля с некоторым укреплением до уровня 90 рублей за доллар к концу следующей недели.

Константин Церазов, экономист, бывший старший вице-президент банка «Открытие», обратил внимание на другой феномен: с начала декабря российские активы — от акций до ОФЗ — заметно подешевели. И это не могло не оказать давления на рубль.

«Кроме того, в начале каждого месяца российская валюта имеет тенденцию слабеть на фоне окончания налогового периода», — добавил он.

Тем не менее 7 декабря Банк России опубликовал «Обзор рисков финансовых рынков», из которого следует, что в ноябре российские экспортеры увеличили объемы продажи валютной выручки относительно октября. Есть основания полагать, что в декабре они также будут проявлять дисциплину и выполнять постановление правительства о продаже валютной выручки.

Поэтому потенциал дальнейшего ослабления рубля выглядит ограниченным, и следующую неделю USDRUB, EURRUB и CNYRUB могут провести в диапазонах 91−94, 97−102 и 12,5−13,25 соответственно.

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