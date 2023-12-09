Минфин предлагает создать стейблкоин, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС

Россия хочет предложить БРИКС (на данный момент в союз входят Бразилия, Россия, Индия, КНР и ЮАР) создать цифровой финансовый актив (ЦФА) в виде стейблкоина, обеспеченный корзиной валют стран блока, рассказал в ходе лекции на выставке «Россия» министр финансов Антон Силуанов.

«Одна из тем, которые Минфин будет заявлять и прорабатывать с нашими коллегами (по БРИКС во время председательствования России в блоке в следующем году. — FM), — создание расчетов и расчетной единицы, которая позволила бы решить вопросы конвертации, расчетов… Кстати, есть тоже одно из инновационных предложений — на базе определенной корзины валют стран БРИКС выпустить цифровой финансовый актив. Стейблкоин, обеспеченный корзиной валют стран БРИКС». Антон Силуанов министр финансов России

По его словам, сейчас у России наблюдаются проблемы с расчетами в национальных валютах «дружественных» стран. У нас партнеры сегодня основные торговые — Китай, Индия, Турция, страны Персидского залива, во всяком случае, все те «дружественные» страны, куда переориентируются торговые потоки. И если китайский юань конвертируемый, и расчеты в китайских юанях абсолютно такие же, как в других конвертируемых валютах, то в индийских рупиях есть проблема", — отметил Антон Силуанов.

По его словам, сейчас индийские рупии конвертируются в рубли через третьи валюты: «Такая схема работает. Этим занимаются финансовые структуры, этим занимаются соответствующие банки и так далее». То есть экспортер, который хочет конвертировать рупийную выручку от поставки товара в Индию, из-за стоимости конвертации недополучает часть средств.

Поэтому, как полагает министр, и есть необходимость в создании стейблкоина, обеспеченного корзиной валют стран-участниц БРИКС, который и будет использоваться в расчетах между государствами. Тем не менее, по его словам, «это надо проработать». «Очень много деталей, очень много вопросов, которые нужно будет обсуждать с нашими партнерами. Эта та тема, которую мы заявляем с точки зрения “финансового трека” в рамках нашего председательства в БРИКС», — добавил он.

В июне глава набсовета Московской биржи Сергей Швецов рассказывал, что торговая площадка рассматривает идею создания международного депозитария на базе БРИКС. По его словам, этот международный депозитарий должен стать альтернативой международным учетным организациям, подобно аналогам системы SWIFT, при этом он должен быть «открытой платформой». В октябре топ-менеджер говорил, что такой депозитарий должен быть построен с применением технологий распределенных реестров и не должен существовать как отдельное юрлицо. В интервью Frank Media в ноябре Сергей Швецов утверждал, что предложение о создании такого депозитария было направлено регуляторам стран БРИКС.