Идею дать странам ЕС право самим блокировать импорт газа из России объяснили

«По поводу бронирования трубопроводных мощностей уже более интересный вопрос. Тут много вопросов, потому что у “Газпрома”, например, в контрактах прописана точка сдачи и приемки газа, где он передает право собственности, в Австрии. Она заказывает услуги транзита, но помимо Украины там Словакия и Венгрия. Если не дадут возможности обращаться за услугами транзита к словакам, как его прокачают? Это значит, что они меняют антимонопольное законодательство. Сейчас по закону европейцы обязаны устраивать аукционы, “Газпром” может прийти, забронировать мощности на транзит. Получается, что они это запретят, и тогда поставок трубопроводного российского газа либо не будет вообще, либо надо будет переписывать контракты и продавать на границе Евросоюза», — сказал он.