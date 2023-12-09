Британский регулятор проведет расследование партнерства Microsoft и OpenAI

Управление по конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) объявило о начале «сбора информации» в отношении партнерства Microsoft с OpenAI. «CMA решило провести расследование и ожидает комментариев», — сообщило ведомство на своем сайте.

CMA просит высказаться обе компании, а также «любую заинтересованную сторону», в том числе конкурентов и клиентов, о том, «привело ли партнерство между Microsoft и OpenAI, включая недавние разработки, к соответствующей ситуации слияния». Крайний срок для комментариев — 3 января.

Акции Microsoft к закрытию торгов 7 октября росли на 0,58%, до $370,95 за бумагу. На премаркете в США 8 октября, по состоянию на 15:15 мск, они снижались на 0,46%, торгуясь по $369,23 за бумагу.

Microsoft является крупнейшим инвестором OpenAI, вложившим в стартап $13 млрд, напоминает Financial Times. Это позволило Microsoft получить эксклюзивные права на коммерциализацию некоторых технологий OpenAI для корпоративных клиентов и внедрить технологию искусственного интеллекта (ИИ) OpenAI во многие свои продукты, включая Office и службу кодирования GitHub. Взамен OpenAI получила доступ к ресурсам облачных вычислений Microsoft, необходимым для обучения чат-бота ChatGPT и ускоренного выхода на рынок.

Отношения еще больше укрепились после того, как Microsoft вмешалась в конфликт, связанный с увольнением Сэма Альтмана с поста главы OpenAI и его последующим возвращением, подчеркивает Bloomberg.

17 ноября совет директоров OpenAI сообщил об увольнении гендиректора компании Сэма Альтмана, объяснив свое решение тем, что топ-менеджер «не всегда был откровенен» с правлением. Несколько дней спустя стало известно, что Альтман перешел на работу в Microsoft, возглавив новую группу передовых исследований в области ИИ. 22 ноября OpenAI сообщила, что Альтман вернется на пост гендиректора, а совет директоров стартапа, который отправил Альтмана в отставку из-за утраты доверия, будет распущен. В его новый состав вошел в том числе представитель Microsoft.

Президент Microsoft Брэд Смит в своем заявлении отметил, что отношения корпорации с OpenAI «сильно отличаются от приобретения». «Единственное, что изменилось, это то, что у Microsoft теперь будет наблюдатель без права голоса в совете директоров OpenAI, а это сильно отличается от приобретения, такого как покупка Google компании DeepMind в Великобритании», — добавил он (цитата по FT).