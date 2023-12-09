Банк России выпустил серебряную монету в память о кинорежиссере Гайдае

«Юмор Гайдая неподвластен времени, он легок, искрометен и понятен любому зрителю. Его фильмы — “Операция Ы и другие приключения Шурика”, “Кавказская пленница”, “Бриллиантовая рука”, “Иван Васильевич меняет профессию” и многие другие — почитатели знают наизусть, а фразы героев давно разобрали на цитаты», — сообщается на сайте Банка России.
На монету нанесен рельефный портрет Гайдая, который держит на руках своего питомца. Рядом изображены кинокамеры и кинопленки, указаны годы жизни режиссера «1923−1993» и факсимиле его подписи.
Монета номиналом три рубля выпущена в 3000 экземпляров. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.
«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — пояснили в пресс-службе.
Леонид Гайдай родился 30 января 1923 г. на Дальнем Востоке. Является кинорежиссером и сценаристом, был признан народным артистом СССР. Его киноработа «Пес Барбос и необычный кросс» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм на Каннском кинофестивале. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука» включены в топ-5 самых кассовых советских фильмов. Последний фильм в 1995 г. по версии зрителей был признан лучшей отечественной комедией за 100 лет.
Банк России регулярно представляет памятные монеты к значимым событиям. 22 сентября в обращение была выпущена серебряная монета «Вхождение в состав Российской Федерации Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской области и Херсонской области» номиналом в три руб. Ее тираж составил 3000 штук.