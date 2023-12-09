Банк России выпустил серебряную монету в память о кинорежиссере Гайдае

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-165215852&id=456239585&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Юмор Гайдая неподвластен времени, он легок, искрометен и понятен любому зрителю. Его фильмы — “Операция Ы и другие приключения Шурика”, “Кавказская пленница”, “Бриллиантовая рука”, “Иван Васильевич меняет профессию” и многие другие — почитатели знают наизусть, а фразы героев давно разобрали на цитаты», — сообщается на сайте Банка России.

На монету нанесен рельефный портрет Гайдая, который держит на руках своего питомца. Рядом изображены кинокамеры и кинопленки, указаны годы жизни режиссера «1923−1993» и факсимиле его подписи.

Монета номиналом три рубля выпущена в 3000 экземпляров. Масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925.

«Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений», — пояснили в пресс-службе.

Леонид Гайдай родился 30 января 1923 г. на Дальнем Востоке. Является кинорежиссером и сценаристом, был признан народным артистом СССР. Его киноработа «Пес Барбос и необычный кросс» была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» за лучший короткометражный фильм на Каннском кинофестивале. «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Бриллиантовая рука» включены в топ-5 самых кассовых советских фильмов. Последний фильм в 1995 г. по версии зрителей был признан лучшей отечественной комедией за 100 лет.