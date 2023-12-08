Фастфуд дороже хлеба: как продукты облагаются НДС и куда идут эти деньги

Налог на добавочную стоимость (НДС) — косвенный налог, его исчисление производится продавцом при реализации товаров и услуг покупателю. Дополнительно к цене реализуемой продукции продавец предъявляет к оплате покупателю сумму НДС.

Сейчас в России действуют три вида ставки. Для большинства товаров и услуг она составляет 20%; для продуктов питания, медицинских и детских товаров, книг и журналов — 10%. На экспортные товары — ставка 0%.

«Нельзя разделять налоги на полезные и вредные продукты, таких налогов нет», — отметила Галина Семенова.

К косвенным налогам относится не только НДС, но и акциз, добавила экономист.

При производстве и реализации социально значимых продуктов НДС составляет 10%. Сюда относится хлеб, хлебобулочные изделия, крупа, фрукты, молоко и молочные продукты, десткое питание, мясо, рыбу. Исключение составляет деликатесная продукция.

По всем остальным продуктам НДС составляет 20%. Таким образом, потребитель, оплачивая продукты, одновременно оплачивает и включённый в счет НДС 10% или 20%.

Отметим, что на часть продуктов питания ставка НДС в последнее время менялась. Например, на фастфуд (чизбургеры и гамбургеры) ставка с 1 октября выросла с 10 до 20%. Это связано с тем, что раньше эти товары относили к хлебобулочным изделиям.

Акциз

Что касается акцизов, то он начисляется на следующие виды товаров:

— алкоголь,

— пиво,

— вино,

— табак,

— табачные изделия,

— бензин,

— легковые автомобили,

— мотоциклы свыше 150 лошадиных сил,

— дизельное топливо,

— сжиженный газ и другие товары, установленные главой 22 НК РФ.

«Потребители, которые употребляют подакцизные товары, уплачивают не только акцизы, но и НДС. Это составляет дополнительно 28−30% в зависимости от вида потребляемого подакцизного товара. Таким образом на стоимость произведенной продукции производителем начисляется сначала акциз, а затем ещё и НДС». — разъяснила эксперт.

Куда идут акцизы и НДС

Деньги от акцизов и налога на добавочную стоимость поступают в федеральный бюджет. Они обезличиваются и поступают на любые расходные статьи, это может быть медицина, образование, оборона и т. д.

«Косвенные налоги не являются целевыми, как, например, страховые взносы, которые идут на пенсию, медицинское и социальное страхование», — резюмировала эксперт.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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