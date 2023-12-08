18:56 (мск), источник: Ведомости

«Яндекс. Такси» потратит в декабре более 4 млрд рублей на привлечение водителей

«Яндекс. Такси» увеличит вложения в привлечение водителей в России по итогам декабря до 4 млрд руб., что в полтора раза превышает показатель декабря прошлого года, сообщила пресс-служба компании.

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Источник: Агентство «Москва»

«В сумму вложений включены различные бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне», — говорится в сообщении.

«Яндекс», как отмечается, также временно откажется от «части своей комиссии» в пользу водителей. Речь идет о поездках в особенно загруженные периоды, когда заказов «в разы» больше, чем водителей, готовых их выполнять. Благодаря этой мере водители, по оценкам компании, заработают примерно на 20% больше от всех поездок в декабре и январе.

«Предпринимаемые меры должны сделать заработок в такси еще более привлекательным, стимулировать приток новых водителей в отрасль и долгосрочно сдерживать темпы роста цен», — подчеркнули в компании.

Для стабилизации цен в отрасли необходимо привлечь дополнительно около 80 000 водителей, добавили в «Яндексе».

К осени 2023 г. нехватка водителей в России составила 72 000 человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве, писали «Ведомости». Спрос же восстановился до уровня 2021 г. Отток водителей эксперты связывают с растущими финансовыми и административными издержками, а также с мобилизацией, оттоком мигрантов из крупных городов и перетоком кадров в другие сферы экономики.

К этому добавляется еще и дефицит автомобилей такси. По данным Аналитического центра, относительно уровня 2021 г. он составил 21,4% при потребности отрасли в 40 000−50 000 автомобилей ежегодно. Сами же таксисты винят в происходящем не столько рыночную ситуацию, сколько госрегулирование.

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