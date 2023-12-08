«Яндекс. Такси» потратит в декабре более 4 млрд рублей на привлечение водителей

«В сумму вложений включены различные бонусы, которые обеспечивают дополнительный доход водителей, например, за выполнение определенного количества поездок или за заказы в отдельной зоне», — говорится в сообщении.

«Яндекс», как отмечается, также временно откажется от «части своей комиссии» в пользу водителей. Речь идет о поездках в особенно загруженные периоды, когда заказов «в разы» больше, чем водителей, готовых их выполнять. Благодаря этой мере водители, по оценкам компании, заработают примерно на 20% больше от всех поездок в декабре и январе.

«Предпринимаемые меры должны сделать заработок в такси еще более привлекательным, стимулировать приток новых водителей в отрасль и долгосрочно сдерживать темпы роста цен», — подчеркнули в компании.

Для стабилизации цен в отрасли необходимо привлечь дополнительно около 80 000 водителей, добавили в «Яндексе».

К осени 2023 г. нехватка водителей в России составила 72 000 человек, а общее число действующих разрешений на таксомоторную деятельность сократилось на 13,6%, подсчитали эксперты Аналитического центра при правительстве, писали «Ведомости». Спрос же восстановился до уровня 2021 г. Отток водителей эксперты связывают с растущими финансовыми и административными издержками, а также с мобилизацией, оттоком мигрантов из крупных городов и перетоком кадров в другие сферы экономики.