ВТБ прогнозирует около 10 IPO российских эмитентов в 2024 году

«В 2024 году при устойчивой ситуации в экономике и стабильной геополитической обстановке мы ожидаем примерно 10 IPO, их размеры будут постепенно расти, но резкого увеличения все же пока не ждем», — сказал господин Сергейчук «Интерфаксу».

ВТБ видит интерес к размещению на бирже компаний сырьевых секторов (например, металлургии). Популярностью пользуются акции компаний из IT-сектора. Выход на IPO также могут рассматривать компании из сфер финансов, сельского хозяйства и здравоохранения. Пока объемы размещений находятся в диапазоне 3−6 млрд руб., иногда доходят до 10 млрд руб., но редко их превышают, отметил топ-менеджер банка.

Сейчас рынок IPO находится на этапе развития, когда основной объем спроса формируют частные инвесторы, считает эксперт. Спрос со стороны институциональных инвесторов присутствует, но для роль этого сегмента должна увеличиваться. «С точки зрения формирования институционального спроса для успешных IPO и для роста объемов таких размещений нужно развивать два направления — работу по регуляторному смягчению требований к нашим институциональным инвесторам и инициативы по привлечению дружественных», — добавил господин Сергейчук.

По итогам 2023 года должно состояться восемь первичных размещений акций. В истории российского рынка были лишь три года с таким результатом, серьезно превышали его только показатели 2006−2007 годов.