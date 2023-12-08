ВТБ добился запрета своей европейской дочки судиться за рубежом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ВТБ о запрете своей европейской «дочки», VTB Bank (Europe) SE, инициировать разбирательство за рубежом. Резолютивная часть определения от 5 декабря 2023 года опубликована в картотеке арбитражных дел.

Согласно решению арбитража, европейскому банку отныне запрещено судиться в следующих инстанциях:

Высоком суде Специального административного района Гонконга (The High Court of the Hong Kong Special Administrative Region);

Гонконгском международном арбитражном центре (HKIAC);

и в иных государственных и третейских судах и арбитражах, находящихся за пределами территории Российской Федерации.

Кроме того, ей также запретили заявлять ходатайства и иски о запрете инициировать судебные разбирательства в государственных судах на территории Российской Федерации «в целях прекращения взаимных прав и обязанностей, возникших в результате заключения сделок по генеральному соглашению Международной ассоциация свопов и деривативов (ISDA)». Ответчик обязан в течение двух недель с момента вступления решения суда в законную силу предпринять «все зависящие от него меры, направленные на прекращение таких разбирательств».

В случае, если VTB Bank (Europe) SE нарушит данный судебный запрет, с компании будет взыскана сумма в размере 112,6 млн евро, говорится в тексте определения. В рамках судебного разбирательства VTB Bank (Europe) SE подал апелляционную жалобу, ее рассмотрение назначено на 12 января 2024.

В апреле 2022 года, после того, как ВТБ попал под санкции США и ЕС, немецкий регулятор отстранил российский банк от управления «дочкой», передав право голоса доверительному управляющему, который принял решение ликвидировать VTB Bank (Europe) с 1 апреля этого года. Как заявляли в ВТБ, после введения процедуры ликвидации европейский банк попытался вывести свои ценные бумаги со счета депо, открытого в депозитарии ВТБ, в том числе за рубеж, на общую сумму более 60 млн евро. По ходатайству ВТБ суд 14 сентября арестовал ряд активов, которые находятся на счету VTB Bank Europe SE в депозитарии ВТБ. Среди них, в частности, еврооблигации РЖД (47 млн швейцарских франков по номиналу) и Alfa Holding Issuance (14,15 млн швейцарских франков), евробонды «Астана-Финанс» ($1,2 млн), ноты VEON Holdings B.V. ($1 млн), евробонды «Газпрома» (€14,7 млн).

В начале декабря 2023 года стало известно, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области полностью удовлетворил иск ВТБ к его европейской «дочке» — VTB Bank (Europe) — о взыскании 112,6 млн евро. «Предметом иска является требование о взыскании задолженности по соглашению о прекращении взаимных прав и обязанностей по неисполненным сделкам, заключенным по генеральному соглашению ISDA. VTB Bank Europe до настоящего времени свои обязательства по данному соглашению не исполнил», — ранее отмечали в ВТБ.

Издание Financial Times в августе 2023 года отмечало, что российские компании начали все чаще обращаться в юрисдикцию Гонконга по поводу ведения арбитражных споров, поскольку санкции, введенные в связи с военными действиями на Украине, ограничивают их доступ к западным судам. Россиян привлекает гонконгское право, поскольку оно нейтрально к западным санкциям.