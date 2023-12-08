В России в ноябре выросло производство водки

Если сравнивать с 11 месяцами 2021 года (71,7 млн дал), в этом году производство водки увеличилось. Как отмечает ведомство, для 2022 года были характерны разнонаправленные тенденции на фоне сокращения экспорта, перенаправления объемов на внутренний рынок и импортозамещения. Сейчас алкогольный рынок приходит к норме 2021 года.

Всего с начала года было произведено 99,98 млн дал спиртных напитков. Этот показатель на 3,4% меньше прошлогоднего. Но в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (94,4 млн дал) производство увеличилось. В ноябре в годовом выражении их производство выросло на 2%, до 12,1 млн дал, но снизилось по сравнению с ноябрем 2021 года (12,2 млн дал).

Коньяка за период январь-ноябрь произвели 7,8 млн дал, или на 3,9% меньше, чем год назад. В ноябре коньяка произвели на 3,9% больше, до 938,4 тыс. дал, что выше и показателя ноября 2021 года (871,5 млн дал).

Виноградных вин с начала года произвели 27,5 млн, или на 8,9% меньше прошлогоднего показателя. Это чуть больше, чем за 11 месяцев 2021 года (27,3 млн дал). За ноябрь падение в годовом выражении составило 15,5%, до 2,7 млн дал. Однако этот показатель все же больше, чем в ноябре 2021 года (2,5 млн дал).

Игристых вин с начала года произвели на 11,2% меньше, 12,6 млн дал. Но этот показатель больше 2021 года (11,3 млн дал). В ноябре их розлив упал год к году на 26,2%, до 1,8 млн дал, это ниже и ноября 2021 года (2 млн дал).

Выработка ликерных вин снизилось на 18,1%, до 777,9 тыс. дал. По сравнению с таким же периодом 2021 года (173,4 млн дал) оно выросло в несколько раз. В ноябре таких вин произвели 93,5 тыс. дал, или на 3,7% меньше, чем годом ранее.

Слабоалкогольной продукции с начала года выпустили 20,3 млн дал, что на 18,7% выше показателя за тот же период годом ранее. В ноябре производство выросло на 38,1%, до 2,5 млн дал, что выше показателя ноября 2021 года (1,8 млн дал).