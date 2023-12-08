В работе приложения Райффайзенбанка произошел сбой

В работе приложение Райффайзенбанка произошел сбой, онлайн-сервис может работать нестабильно. Об этом говорится в уведомлении при входе в приложение банка.

«У нас сбой, онлайн-банк может работать нестабильно. Простите, что подвели. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее», — говорится в сообщении.

У корреспондента «Ведомостей» получилось зайти в мобильное приложение банка, однако РБК пишет, что при попытке входа на телефоне горит белый экран.

Сервис DownRadar также фиксирует нестабильную работу приложения. В частности, с проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и др., следует из данных сервиса. В то же время Downdetector по состоянию на 14:17 мск сбой не фиксирует.

В банке пояснили, что часть сервисов его приложения могла работать некорректно из-за внутренних технических неполадок.