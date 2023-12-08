Снижение индексов не получило развития

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг восстановился от минимумов дня и завершил торги снижением на 0,19% на уровне 3073,63 п. Индекс РТС повысился на 0,57%, до 1051,21 п.

В лидерах роста оказались бумаги Эталон (ETLN74,02 ₽, +5,32%), стоимость заключенных компанией контрактов в ноябре достигла рекордных 14,8 млрд руб., объем реализации в натуральном выражении составил 73 тыс. кв. м.

На общем фоне позитивно выделялись акции Норникеля (GMKN 16912 ₽, +3,05%). Акционеры компании одобрили дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 915,33 ₽ на акцию и сплит акций 100 к 1.

Менеджмент Газпрома (GAZP 163,28 ₽, +2,92%) заявил, что изменение долговых коэффициентов не повлияет на потенциальные дивиденды. Мы полагаем, что дивиденды составят около 20−21 ₽ на одну акцию компании.

Рубль ослаб к доллару США до 92,1000 ₽ и к евро до 99,4375 ₽ Объем чистых продаж иностранной валюты крупнейшими экспортерами в ноябре 2023 года вырос до $13,9 млрд (по сравнению с $12,5 млрд в октябре).

Основные новости и события.

Минфин подтвердил внесение на рассмотрение правительству предложения об изменении условий выдачи льготной ипотеки. Ранее в СМИ появлялась информация о повышении первоначального взноса с 20 до 30%.

ВТБ (VTBR 0,02246 ₽, +1,17%) допускает возможность выплаты дивидендов в 2026 году.

По данным РЖД, заводы РУСАЛа (RUAL 36 ₽, +1,18%) в январе-ноябре 2023 года снизили экспорт алюминия до 2,75 млн тонн, на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Индия отменит мораторий на импорт алмазного сырья с 15 декабря, что является позитивной новостью для Алросы (ALRS 67,53 ₽, +2,49%).

Китай в январе-ноябре 2023 года нарастил объемы импорта нефти и природного газа на 12,1% и 8,5% соответственно.

Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по производству удобрений. Госдума приняла закон, разрешающий размещать в морских портах хранилища удобрений.

Ожидания и торговые идеи.

В пятницу утром настроения на мировых рынках неоднозначные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite показывает рост на 0,3%.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».