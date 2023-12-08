Снижение индексов не получило развития
Обзор российского рынка на 8 декабря от Даниила Болотских, ведущего аналитика «Цифра брокер»
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Обзор российского рынка на 8 декабря от Даниила Болотских, ведущего аналитика «Цифра брокер»
Рынок накануне. Индекс МосБиржи в четверг восстановился от минимумов дня и завершил торги снижением на 0,19% на уровне 3073,63 п. Индекс РТС повысился на 0,57%, до 1051,21 п.
В лидерах роста оказались бумаги Эталон (ETLN74,02 ₽, +5,32%), стоимость заключенных компанией контрактов в ноябре достигла рекордных 14,8 млрд руб., объем реализации в натуральном выражении составил 73 тыс. кв. м.
Менеджмент Газпрома (GAZP 163,28 ₽, +2,92%) заявил, что изменение долговых коэффициентов не повлияет на потенциальные дивиденды. Мы полагаем, что дивиденды составят около 20−21 ₽ на одну акцию компании.
Минфин подтвердил внесение на рассмотрение правительству предложения об изменении условий выдачи льготной ипотеки. Ранее в СМИ появлялась информация о повышении первоначального взноса с 20 до 30%.
ВТБ (VTBR 0,02246 ₽, +1,17%) допускает возможность выплаты дивидендов в 2026 году.
По данным РЖД, заводы РУСАЛа (RUAL 36 ₽, +1,18%) в январе-ноябре 2023 года снизили экспорт алюминия до 2,75 млн тонн, на 5,9% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Индия отменит мораторий на импорт алмазного сырья с 15 декабря, что является позитивной новостью для Алросы (ALRS 67,53 ₽, +2,49%).
Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по производству удобрений. Госдума приняла закон, разрешающий размещать в морских портах хранилища удобрений.
В пятницу утром настроения на мировых рынках неоднозначные: японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite показывает рост на 0,3%.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».