Размещение флоатеров осенью принесло ВТБ 15 млрд рублей

Акции ВТБ к 17:48 мск торговались по 0,02222 ₽ С момента закрытия основной сессии торгов днем ранее они подешевели на 12%. Индекс Мосбиржи в это время находился на уровне 3073,18 пункта (-0,01%), финансовый индекс составлял 9658,66 п. (-0,76%). С начала года котировки банка выросли на 33,45%, бенчмарки — на 42,67 и 54,53% соответственно.

Чувикин уточнил, что флоатеры ВТБ с номиналом 1000 ₽ доступны квалифицированным инвесторам с сентября. За первый месяц продаж владельцы ценных бумаг зафиксировали доходность по купону в размере 12%. Далее инвесторы будут получать переменный доход в годовом выражении, равный ключевой ставке Банка России. Общие выплаты по купонам с момента запуска составили более 395 млн руб., добавил представитель банка.

Замруководителя Private Banking и «Привилегий» ВТБ также отметил, что с начала года инвестиционный портфель состоятельных клиентов банка увеличился на 32% и составил более 1,6 трлн руб. Доля облигаций в портфеле составила 40%, или свыше 650 млрд руб. Доля акций с начала года увеличилась в 1,8 раза до 480 млрд руб.

Вложение денежных средств во флоатеры, а также в замещающие облигации в 2024 г. может стать самым надежным способом инвестирования, сообщалось ранее в инвестиционной стратегии брокера ВТБ. Аналитики брокера также рекомендовали в следующем году обратить внимание на акции из финансового и потребительского секторов на фоне высоких ставок в экономике и потенциальных выплат дивидендов. Также они считают, что наиболее интересными будут акции транспортных и IT-компаний, которые стали бенефициарами освободившихся на российском рынке после ухода иностранных компаний ниш.