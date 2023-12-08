Отскок Газпрома и другие корпоративные события

Председатель правления Газпрома Фамил Садыгов заявил, что возможное изменение долговых коэффициентов компании не должно повлиять на предложения менеджмента по дивидендам. После новости акции выросли на 3%.

Инфоповода оказалось достаточно для мощного импульса ввиду накопленной в последние дни перепроданности в акциях. Дивполитика Газпрома предполагает, что если долговая нагрузка превысит уровень 2,5 по показателю Чистый долг/EBITDA, совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней в 50% чистой прибыли. По итогам I полугодия 2023 г. коэффициент вырос с 1,1 до 1,9.

Другие корпоративные события

∙ ВТБ: В банке ждут «достаточно хорошего финансового результата по итогам 2024 г., но чуть хуже, чем в 2023 г.». Также менеджмент отмечает, что дивиденды могут быть лишь по итогам 2025 г., то есть в 2026 г. Чистую прибыль ВТБ пока будет направлять на восполнение капитальной базы.

∙ Polymetal: Пройдет собрание акционеров по вопросу проведения обмена акций

∙ Европейская электротехника: Пройдет собрание акционеров по дивидендам за 9 месяцев 2023 г. Ожидается согласование выплаты 0,43 ₽ на акцию или 3,5% по текущей цене.

∙ Банк Кузнецкий: Сегодня последний день для попадания в дивидендный реестр. Дивдоходность за 9 месяцев 2023 г. составит около 3,3%.

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