Нефтегазовые доходы бюджета снизились на 22% с начала года

Ведомство связало падение доходов в этом секторе с высокой базой сравнения прошлого года, снижением котировок цен на нефть марки Urals в начале года, снижением цен и сокращением объемов экспорта природного газа.

По оценке министерства, расходы федерального бюджета за 11 месяцев этого года составили 26,8 трлн руб., что на 11,7% выше показателей за тот же период 2022 года. Таким образом, накопленный за январь-ноябрь дефицит бюджета составил около 0,84 трлн руб.

В январе-октябре дефицит бюджета составлял около 0,7% ВВП или 1,235 трлн руб. Ненефтегазовых доходов в бюджет по итогам января—октября было собрано 15,9 трлн руб., нефтегазовых — 7,21 трлн руб. Итого все доходы федерального бюджета за десять месяцев составили 23,11 трлн руб.

22 ноября министр финансов России Антон Силуанов заявил, что дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года ожидается на уровне 1% ВВП. В действующем бюджете дефицит ожидается на уровне 2% ВВП (2,9 трлн руб.). По данным Счетной палаты, доля нефтегазовых доходов бюджета РФ в январе-сентябре опустилась до минимальной (28,3%) за 16 лет.

Ранее «Ъ» выяснил, что правительство РФ намерено прямо возложить ответственность за бюджетный дефицит на некоторых губернаторов. Речь идет о главах четырех «старых» субъектов — Чечни, Ингушетии, Дагестана и Тувы, а также четырех «новых» — Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259737&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.