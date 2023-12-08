Нефтегазовые доходы бюджета снизились на 22% с начала года
За период с января по ноябрь 2023 года доходы федерального бюджета составили 25,96 трлн руб., что на 4,8% выше, чем за первые 11 месяцев прошлого года. Ненефтегазовые доходы российского бюджета достигли за отчетный период 17,7 трлн руб. и увеличились на 25,6% год к году, следует из предварительной оценки министерства финансов России. При этом нефтегазовые доходы в январе-ноябре составили 8,2 трлн руб., что на 22,8% ниже, чем за аналогичный период 2022 года.