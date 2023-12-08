Набиуллина: перспективы международных расчетов за цифровыми финансами

«Несмотря на то, что инвестиционное сотрудничество и торговля с Китаем активно развиваются, потенциал впереди еще огромный. И, конечно, это потенциал нужно поддержать изменениями в финансовой сфере, в сфере расчетов. Мы с коллегами постоянно обсуждаем удобный механизм расчетов, прежде всего в национальных валютах, здесь перспективы, в том числе за цифровыми финансами», — сказала госпожа Набиуллина.

Недостатка финансов в российской экономике нет, отметила госпожа Набиуллина. «У нас темп роста финансового результата больше 20%, и в месяц где-то вся экономика зарабатывает где-то 2,5−3 трлн руб.», — заявила глава ЦБ. Она добавила, что Банк России встречается с банкирами и «представителями реального сектора экономики». «Все понимают, что ресурсы есть», — подчеркнула госпожа Набиуллина.

Весной Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ подготовил необходимые инфраструктурные решения для адаптации международных расчетов под требования партнеров. В частности, по ее словам, через пять-семь лет международные расчеты могут быть основаны на цифровых валютах. Для этого необходимо расширить использование цифровых финансовых активов.

В октябре ЦБ предложил предоставить доступ к цифровому рублю иностранным банкам с 2025 года. Это позволит проводить трансграничные расчеты в обход SWIFT. С 15 августа 13 российских банков проводят тестовые операции с цифровым рублем. До 2025 года регулятор не планирует обязывать банки подключаться к цифровому рублю.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456258698&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.