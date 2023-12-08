12:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Набиуллина: перспективы международных расчетов за цифровыми финансами

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», заявила, что Россия активно работает над развитием цифровых финансовых активов. По ее словам, это перспективный инструмент в международных расчетах и российская сторона обсуждает этот вопрос с Китаем.

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Источник: Reuters

«Несмотря на то, что инвестиционное сотрудничество и торговля с Китаем активно развиваются, потенциал впереди еще огромный. И, конечно, это потенциал нужно поддержать изменениями в финансовой сфере, в сфере расчетов. Мы с коллегами постоянно обсуждаем удобный механизм расчетов, прежде всего в национальных валютах, здесь перспективы, в том числе за цифровыми финансами», — сказала госпожа Набиуллина.

Недостатка финансов в российской экономике нет, отметила госпожа Набиуллина. «У нас темп роста финансового результата больше 20%, и в месяц где-то вся экономика зарабатывает где-то 2,5−3 трлн руб.», — заявила глава ЦБ. Она добавила, что Банк России встречается с банкирами и «представителями реального сектора экономики». «Все понимают, что ресурсы есть», — подчеркнула госпожа Набиуллина.

Весной Эльвира Набиуллина говорила, что ЦБ подготовил необходимые инфраструктурные решения для адаптации международных расчетов под требования партнеров. В частности, по ее словам, через пять-семь лет международные расчеты могут быть основаны на цифровых валютах. Для этого необходимо расширить использование цифровых финансовых активов.

В октябре ЦБ предложил предоставить доступ к цифровому рублю иностранным банкам с 2025 года. Это позволит проводить трансграничные расчеты в обход SWIFT. С 15 августа 13 российских банков проводят тестовые операции с цифровым рублем. До 2025 года регулятор не планирует обязывать банки подключаться к цифровому рублю.

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Лусине Баласян.

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