11:52 (мск), источник: ТАСС

Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%

Ведомство повысит все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции, отметил глава министерства Антон Силуанов.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый [уровень] инфляции», — сказал Силуанов.

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