Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия».

«Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый [уровень] инфляции», — сказал Силуанов.