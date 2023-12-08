Минфин прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%
Ведомство повысит все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции, отметил глава министерства Антон Силуанов.
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Ведомство повысит все социальные выплаты на прогнозируемый уровень инфляции, отметил глава министерства Антон Силуанов.
МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ прогнозирует, что инфляция в 2024 году составит 4,5%, заявил журналистам глава министерства Антон Силуанов в рамках выставки-форума «Россия».
«Мы прогнозируем чуть больше 4% — 4,5%. Но для того, чтобы люди не почувствовали, мы повышаем все социальные выплаты на прогнозируемый [уровень] инфляции», — сказал Силуанов.