10:24 (мск), источник: Коммерсантъ

FT: Евросоюз предоставит странам право блокировать импорт российского газа

Евросоюз подготовил законопроект, который позволит странам-членам самостоятельно блокировать импорт газа из России, сообщает Financial Times со ссылкой на документ, попавший в распоряжение издания.

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Источник: Reuters

FT уточнило, что, согласно законопроекту, государства—члены ЕС предлагается наделить правом запрещать российским и белорусским компаниям покупать мощности в своих газопроводах и терминалах сжиженного газа. Высокопоставленный чиновник Евросоюза заявил изданию, что эта мера позволит европейским энергетическим компаниям расторгать контракты с российскими поставщиками газа без выплаты значительных компенсаций.

FT ожидает, что представители стран-членов в Европейском парламенте утвердят текст инициативы сегодня, 8 декабря. Издание напомнило, что ЕС также предлагает продлить меры по стабилизации газовых цен и сокращению потребления газа. Министры энергетики стран Евросоюза обсудят этот вопрос 19 декабря.

ЕС планирует полностью отказаться от поставок ископаемого топлива из России к 2027 году. По данным Евростата, в третьем квартале 2023 года российский газ составил около 12% от общего объема газового импорта в Евросоюз. От поставок газа из России до сих пор в значительной степени зависят, в частности, Австрия и Венгрия. В ноябре экспорт российского СПГ в Европу оказался самым высоким за всю историю — 1,75 млн тонн. Одними из крупнейших импортеров СПГ из РФ являются Испания и Бельгия.

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Эрдни Кагалтынов

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