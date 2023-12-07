Юань обогнал евро в валютных сбережениях россиян

Россияне все больше верят в юань и все меньше в евро. Например, с начала 2023 года портфель сбережений клиентов ВТБ в китайской валюте вырос более чем в два раза, до 12,7 млрд юаней, а ее доля в валютных накоплениях вкладчиков превысила 24% и «обогнала» долю евро (17%). Схожая тенденция характерна и для банковского рынка в целом, отметил в рамках 14-го Инвестиционного Форума «Россия зовет!» заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

В валютном «кошельке» россиян по-прежнему лидирует доллар, занимая существенную его часть. В то же время активно наращивают позиции так называемые «мягкие» валюты, прежде всего — юань. По прогнозам аналитиков банка, к концу года «китаец» с большой вероятностью займет более четверти в валютных накоплениях клиентов.

«Сегодня основной интерес вкладчиков сосредоточен на высокодоходных рублевых депозитах. На фоне роста ключевой ставки банки предложили населению рекордные для этого года ставки, что спровоцировало мощную волну спроса физлиц. Одновременно для диверсификации свободных средств россияне выбирают и валюты дружественных стран, в первую очередь — юань», — отметил Георгий Горшков.

По оценке представителя банка, по итогам текущего года портфель рублевых накоплений физлиц приблизится к 40 трлн рублей, увеличившись с начала года на 21%. Сам банк планирует нарастить портфель рублевых сбережений на 26%.

Высокие годовые темпы роста рублевых сбережений обусловлены высокими ставками по вкладам в национальной валюте в конце текущего года, а также «охлаждением» спроса на кредиты и накоплениям в долларах и евро.