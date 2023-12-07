10:20 (мск), источник: Frank Media

Совкомбанк поднял размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 50%

Это касается всех программ по ипотеке с господдержкой, представленных в банке.

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Источник: РИА "Новости"

Совкомбанк увеличил размер минимального первоначального взноса по всем программам ипотечного кредитования с господдержкой с 20% до 50%, следует из информации на сайте банка. К таким программам относятся «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Новостройка с господдержкой 2020».

Farnk Media направили запрос в Совкомбанк.

В начале декабря сообщалось, что правительство рассматривает меры для повышения первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотеки с целью «урегулировать объем выдач таких кредитов». Позже стало известно, что Минфин может ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ, включая уменьшение размера кредита до 6 млн рублей, запрет на получение заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов.

С 20 сентября правительство повысило требование к минимальному первоначальному взносу по ипотеке с господдержкой с 15% до 20%. В конце октября глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор направил в кабмин предложение сделать это еще раз. До этого она заявляла, что Центробанк будет и дальше ужесточать требования к выдаваемой банкам ипотеке.
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