Совкомбанк поднял размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 50%

Совкомбанк увеличил размер минимального первоначального взноса по всем программам ипотечного кредитования с господдержкой с 20% до 50%, следует из информации на сайте банка. К таким программам относятся «Дальневосточная ипотека», «Ипотека для IT-специалистов», «Ипотека с господдержкой для семей с детьми» и «Новостройка с господдержкой 2020».

В начале декабря сообщалось, что правительство рассматривает меры для повышения первоначального взноса по программам льготной и семейной ипотеки с целью «урегулировать объем выдач таких кредитов». Позже стало известно, что Минфин может ввести целый ряд ограничений для получения льготных ипотечных программ, включая уменьшение размера кредита до 6 млн рублей, запрет на получение заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов.