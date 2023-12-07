Силуанов: валютные ограничения в РФ дали результат, постепенно их будут снимать

«Это решение временное. Надеюсь, что те меры, которые были приняты, те, ограничения, которые сегодня есть, будут постепенно уходить. Мы видели, что они дали свой результат, посмотрим, как будет развиваться дальше ситуация», — сообщил господин Силуанов в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!» (цитата по «Интерфаксу»).

Глава Минфина не согласился с тем, что из-за введенных требований к экспортерам Россия потеряла статус страны с наиболее либеральным валютным регулированием. Он подчеркнул, что финансово-экономический блок правительства РФ заинтересован в скорейшем снятии требований о продаже валютной выручки.

11 октября Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры из закрытого перечня обязаны зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% валюты, полученной по экспортным контрактам, чтобы затем продавать не менее 90% этой суммы на внутреннем рынке. 30 ноября депутаты Госдумы одобрили правительственный законопроект о штрафах за невыполнение обязательств по продаже валютной выручки.

Александр Кислов