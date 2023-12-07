Путин заявил о росте ВВП РФ за 10 месяцев на 3,2%
Он уже выше, чем до западных санкций, отметил глава государства.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Он уже выше, чем до западных санкций, отметил глава государства.
МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ за 10 месяцев вырос на 3,2%, он уже выше, чем до западных санкций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Так за 10 месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», — отметил президент.