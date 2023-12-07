15:22 (мск), источник: ТАСС

Путин заявил о росте ВВП РФ за 10 месяцев на 3,2%

Он уже выше, чем до западных санкций, отметил глава государства.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ за 10 месяцев вырос на 3,2%, он уже выше, чем до западных санкций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«Так за 10 месяцев текущего года валовой внутренний продукт России вырос на 3,2%. Сегодня он уже выше, чем был до санкционной атаки Запада», — отметил президент.

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