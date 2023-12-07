Путин заявил о росте ВВП РФ за 10 месяцев на 3,2%

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Валовой внутренний продукт (ВВП) РФ за 10 месяцев вырос на 3,2%, он уже выше, чем до западных санкций. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!».