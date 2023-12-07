Новый танец на Мосбирже: шаг вперед и два назад

Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду нивелировал весь рост предыдущего дня, снизившись на 1,59%, до 3079,5 п., индекс РТС упал на 1,96% до 1045,28 п.

Противоположную рыночной динамику показали котировки акций ЭсЭфАй (SFIN 555 ₽, +0,91%). Компания планирует провести в I полугодии 2024 года IPO Европлана (входит в холдинг ЭсЭфАй).

В аутсайдерах оказались бумаги HeadHunter (HHRU2920 ₽, −9,37%), несмотря на ранее объявленные планы по обратному выкупу акций.

Рубль ослаб к доллару США до 92,8200 ₽ и к евро до 100,1525 ₽

Основные новости и события.

Сбербанк (SBER267,58 ₽, −4,31%) представил новую дивидендную политику, сохранив неизменной норму выплаты в размере 50% от чистой прибыли. Инвесторы, похоже, ожидали ее увеличения, судя по продажам акций Сбербанка на рынке после объявления новой стратегии. На данный момент банк не планирует обратного выкупа акций у нерезидентов.

Магнит (MGNT 6352 ₽, +0,29%) приступил к тестированию мини-маркетов «Магнит рядом» площадью 80−100 кв. м в Москве и Московской области. Отраслевые эксперты называют такой формат магазинов наиболее выгодным с экономической точки зрения.

Ростелеком (RTKM 70,43 ₽, −3,37%) и Автодор договорились о строительстве вдоль федеральных трасс по всей стране вышек сотовой связи для высокоскоростной передачи данных формата LTE.

Ozon (OZON 2697,5 ₽, −1,46%) вывел новый логистический центр в подмосковном Жуковском на проектную мощность, инвестиции составили 3,3 млрд руб.

Fesco (FESH 66,06 ₽, −4,59%) и Российско-Вьетнамская Гильдия Коммерции заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на увеличение объемов контейнерных перевозок между Россией и Вьетнамом.

За 11 месяцев объём вложений частных инвесторов в ценные бумаги составил около 1 трлн рублей, сообщает Московская биржа. По итогам ноября 2023 года число физлиц, имеющих брокерские счета, достигло 29,2 млн человек.

Ожидания и торговые идеи.

В четверг утромнастроения на мировых рынках негативные: японский индекс Nikkei 225 в снижается на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,1%. Сегодня акционеры Норникеля (GMKN 16412 ₽, −2,33%) на внеочередном собрании проголосуют по вопросам сплита акций и утверждения дивидендов в размере 915,33 ₽ на акцию.

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