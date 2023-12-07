Новый танец на Мосбирже: шаг вперед и два назад
Обзор российского рынка на 7 декабря от Даниила Болотских, ведущего аналитика’Цифра брокер".
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Обзор российского рынка на 7 декабря от Даниила Болотских, ведущего аналитика’Цифра брокер".
Рынок накануне. Индекс МосБиржи в среду нивелировал весь рост предыдущего дня, снизившись на 1,59%, до 3079,5 п., индекс РТС упал на 1,96% до 1045,28 п.
Противоположную рыночной динамику показали котировки акций ЭсЭфАй (SFIN 555 ₽, +0,91%). Компания планирует провести в I полугодии 2024 года IPO Европлана (входит в холдинг ЭсЭфАй).
Рубль ослаб к доллару США до 92,8200 ₽ и к евро до 100,1525 ₽
Сбербанк (SBER267,58 ₽, −4,31%) представил новую дивидендную политику, сохранив неизменной норму выплаты в размере 50% от чистой прибыли. Инвесторы, похоже, ожидали ее увеличения, судя по продажам акций Сбербанка на рынке после объявления новой стратегии. На данный момент банк не планирует обратного выкупа акций у нерезидентов.
Магнит (MGNT 6352 ₽, +0,29%) приступил к тестированию мини-маркетов «Магнит рядом» площадью 80−100 кв. м в Москве и Московской области. Отраслевые эксперты называют такой формат магазинов наиболее выгодным с экономической точки зрения.
Ростелеком (RTKM 70,43 ₽, −3,37%) и Автодор договорились о строительстве вдоль федеральных трасс по всей стране вышек сотовой связи для высокоскоростной передачи данных формата LTE.
Ozon (OZON 2697,5 ₽, −1,46%) вывел новый логистический центр в подмосковном Жуковском на проектную мощность, инвестиции составили 3,3 млрд руб.
Fesco (FESH 66,06 ₽, −4,59%) и Российско-Вьетнамская Гильдия Коммерции заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на увеличение объемов контейнерных перевозок между Россией и Вьетнамом.
В четверг утромнастроения на мировых рынках негативные: японский индекс Nikkei 225 в снижается на 1,8%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,1%. Сегодня акционеры Норникеля (GMKN 16412 ₽, −2,33%) на внеочередном собрании проголосуют по вопросам сплита акций и утверждения дивидендов в размере 915,33 ₽ на акцию.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».