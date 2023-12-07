Негатив из Китая будет сдерживать российский рынок

Внешний фон перед стартом торгов в России негативный. Нефть дорожает, но это лишь скромные попытки компенсировать глубокое недельное падение. Импорт нефти в КНР существенно снизился по сравнению с октябрём. Рынки Азии торговались в минусе на фоне слабой статистики из КНР. Иена укреплялась, оказывая давление на японские акции. Российский рубль слабел на утренних торгах. Сложившаяся ситуация говорит в пользу того, чтобы российский рынок начал торги в минусе.

Российский рынок завершил торги среды в существенном минусе. Ему не смогло помочь ослабление рубля. Акции Сбербанка значительно подешевели на фоне Дня инвестора. Нефть демонстрировала активное снижение, что негативно сказалось на акциях нефтегазового сектора, да и на всём рынке. Московская Биржа готовит новые меры по борьбе с аномальными изменениями стоимости ценных бумаг. Объём сделок на основной секции Московской Бирже составил 59,384 млрд руб.

По итогам торгов 6 декабря Индекс МосБиржи — 3079,5 п. (-1,59%), а Индекс РТС — 1045,28 п. (-1,96%).

Все 10 отраслевых индекса российского рынка показали снижение. Наибольшие потери были в электроэнергетике (-1,81%), телекоммуникациях (-2,35%), финансах (-1,73%) и транспорте (-1,94%).

Московская Биржа совместно с Банком России и участниками рынка продолжает разработку и внедрение мер по противодействию дестабилизациям и высокой волатильности цен акций. С 25 декабря будет запущен механизм ограничения агрессивных лимитных заявок. Будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки по ценным бумагам и паям.

Бумаги «Магнита» (MGNT) завершили день в плюсе. Розничная сеть объявила о старте формата магазинов «Магнит рядом». Это компактные торговые точки вблизи домохозяйств, что делает удобным регулярные покупки наиболее востребованных в домашнем хозяйстве товаров. Речь идёт о 1300−1600 наименованиях различных продовольственных позиций. В основном, магазины «Магнит Рядом» будут размещаться в спальных районах, где невозможно создать более масштабный формат торговли.

Главным поставщиком новостей в среду стал Сбербанк (SBER), который проводит день инвестора. Ключевой момент для рынка это параметры новой дивидендной политики. Банк планирует наращивать прибыль и дивиденды в течение ближайших трёх лет. Однако одним из ключевых моментов является то, что Сбербанк будет соблюдать условие достаточности капитала на уровне 13,3%. Одним из поводов доначисления резервов могут стать изменения в параметрах льготной ипотеки. Соответственно, некоторые излишне оптимистичные ожидания дивидендов за 2023 год могут не оправдаться. Впрочем, принцип выплачивать 50% от прибыли сохраняется и повышение выплат относительно объёма 2022 года предполагается. По итогам 2022 года Сбербанк направил на дивиденды 565 млрд руб. Прибыль за 10 месяцев текущего года превышает 1,26 трлн руб. То есть остаётся выяснить какой объём будет направлен на пополнение резервов.

Вечером поступили новости о том, что страны G7 все же объявили о запрете импорта российских алмазов с 1 января. Прямой импорт будет запрещен сразу, а косвенный поэтапно с 1 марта по 1 сентября. На начальном этапе ограничения будут применяться к необработанным камням, а вот по поводу огранённых договорённостей пока нет. Также участники G7 обязались ужесточить соблюдение потолка цен на нефть.

По итогам ноября, число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской Бирже достигло 29,2 млн. Ими открыто 50,9 млн счетов. Сделки в ноябре осуществляли 3,7 млн человек. Доля в объёме торгов акциями составила 76%, облигациями — 33%, на спот рынке валюты 16%, а на срочном рынке 68%. Таким образом, частные лица продолжают оказывать наибольшее влияние своими действиями на динамику торгов акциями. Состав наиболее торгуемых акций почти не меняется.

Говоря о рынке в техническом разрезе, мы обратим внимание на то, что в понедельник и вторник индекс МосБиржи обновлял минимумы, но закрывался выше 3100 пунктов. Однако уже в среду был обновлён очередной минимум и Индекс МосБиржи закрылся ниже этой линии поддержки. Следующими сильными уровнями являются 3000 п. и зона 2900−2920 пунктов. Конечно, на прошедших торгах существенное влияние на динамику акций оказала активно дешевеющая нефть, но и технический момент также нельзя сбрасывать со счетов. Для возвращения к восходящей динамике Индексу МосБиржи необходимо закрыть день и неделю выше 3100 п.

Рубль провёл весьма волатильные торги. Однако дневная попытка укрепиться была пресечена ускорением падения котировок нефти. Доллар днём слабел до 91,87 ₽, но к вечеру всё же закрылся выше зоны сопротивления 92,0−92,5. Это ещё не отменяет возможности возвращения в диапазон 88,0−92,0, но уже растёт вероятность движения к 94,5−95,0. Соответственно, для возвращения в прежний диапазон необходимо закрыть день и неделю ниже 92,0 ₽ по доллару. Объёмы торгов долларом в среду оказались выше предыдущего дня. В паре USD/RUB 122,674 млрд руб, а в паре CNY/RUB — 139,028 млрд руб. По-прежнему вспоминается новость вторника о том, что власти Республики Кипр предписали своим банкам полностью отказаться от операций с рублём.

И немного, по традиции в среду, об инфляции. По данным Минэкономразвития РФ, на неделе до 4 декабря недельные темпы инфляции замедлились до 0,12%. Годовые темпы снизились до 7,52%. Наиболее заметный рост на 1,94% был по плодоовощной продукции. В непродовольственных товарах возобновился рост цен на электро и бытовые приборы — 0,33%.

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