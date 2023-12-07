Набиуллина назвала избыток льготных госпрограмм «тупиком» для экономики

«Я бы хотела предостеречь от слишком широкого применения льготных программ, потому что чем больше льготных программ, тем мы вынуждены поддерживать более высокую ставку для всех остальных. Избранные, кто получает дешевые кредиты, а за эти кредиты платят все остальные. И можно войти в порочный круг, когда есть искушение на высокую ключевую ставку отреагировать расширением таких программ. Программы расширяются, мы еще повышаем ставку. Мне кажется, это путь в тупик и, конечно, не к этому нужно идти», — сказала Набиуллина.