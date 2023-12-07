15:01 (мск), источник: Финансы Mail.ru

Moody’s ухудшило прогнозы рейтингов восьми китайских банков, Alibaba и Tencent

Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило свой прогноз по восьми китайским банкам со стабильного до негативного. Это случилось на следующий день после обнародования медвежьей позиции по суверенным облигациям страны из-за опасений по поводу уровня долга. Кроме того, на «негативный» со «стабильного» изменены прогнозы рейтингов Гонконга, Макао, 10 китайских страховщиков и 18 нефинансовых компаний, в том числе торгового гиганта Alibaba и Tencent.

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Источник: AP 2023

Как сообщает в четверг, 7 декабря, агентство Interfax, Moody's Investors Service снизило прогноз для рейтингов восьми китайских банков. Речь идет о финансовых огранизациях Agricultural Development Bank of China, China Development Bank, The Export-Import Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China и Postal Savings Bank of China.

Как поясняло в релизе рейтинговое агентство, изменение прогноза банков обусловлено ухудшением прогноза суверенного рейтинга Китая. Эксперты ожидают более избирательной политики властей КНР в поддержке испытывающим финансовые трудности предприятиям.

Также на «негативный» со «стабильного» изменены прогнозы рейтингов Гонконга, Макао, десяти китайских страховщиков и 18 нефинансовых компаний. В том числе, ухудшены прогнозы по Alibaba и Tencent.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

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