Moody’s ухудшило прогнозы рейтингов восьми китайских банков, Alibaba и Tencent
Рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило свой прогноз по восьми китайским банкам со стабильного до негативного. Это случилось на следующий день после обнародования медвежьей позиции по суверенным облигациям страны из-за опасений по поводу уровня долга. Кроме того, на «негативный» со «стабильного» изменены прогнозы рейтингов Гонконга, Макао, 10 китайских страховщиков и 18 нефинансовых компаний, в том числе торгового гиганта Alibaba и Tencent.