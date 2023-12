Moody’s ухудшило прогнозы рейтингов восьми китайских банков, Alibaba и Tencent

Как сообщает в четверг, 7 декабря, агентство Interfax, Moody's Investors Service снизило прогноз для рейтингов восьми китайских банков. Речь идет о финансовых огранизациях Agricultural Development Bank of China, China Development Bank, The Export-Import Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China и Postal Savings Bank of China.