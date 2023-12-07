Moody’s ухудшило прогнозы рейтингов восьми китайских банков, Alibaba и Tencent

Как сообщает в четверг, 7 декабря, агентство Interfax, Moody's Investors Service снизило прогноз для рейтингов восьми китайских банков. Речь идет о финансовых огранизациях Agricultural Development Bank of China, China Development Bank, The Export-Import Bank of China, Agricultural Bank of China, Bank of China, China Construction Bank, Industrial & Commercial Bank of China и Postal Savings Bank of China.

Как поясняло в релизе рейтинговое агентство, изменение прогноза банков обусловлено ухудшением прогноза суверенного рейтинга Китая. Эксперты ожидают более избирательной политики властей КНР в поддержке испытывающим финансовые трудности предприятиям.

Также на «негативный» со «стабильного» изменены прогнозы рейтингов Гонконга, Макао, десяти китайских страховщиков и 18 нефинансовых компаний. В том числе, ухудшены прогнозы по Alibaba и Tencent.

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