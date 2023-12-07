Минфин планирует заместить суверенные евробонды в следующем году

Министерство финансов планирует заместить суверенные еврооблигации в следующем году, рассказал в четверг, 7 ноября, на «Российском облигационном конгрессе», организованным Cbonds, директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Денис Мамонов.

«Для Минфина проект по размещению замещающих облигаций продолжает оставаться одним из приоритетных. Но мы видим колоссальную нагрузку как на организаторов размещения, так и на инфраструктуру со стороны корпоративного сегмента — каждый день видим анонсы новых сделок, — поэтому решили, что, наверное, для нас более правильным реализовать этот проект в следующем году», — заявил чиновник.

В сентябре Денис Мамонов говорил, что Минфин планирует выпустить замещающие облигации уже до конца 2023 года — в четвертом квартале. Правда, точные сроки размещения он тогда не называл: «Я надеюсь, что до декабря тянуть не будем».

О том, что Минфин рассматривает возможность замещения суверенных еврооблигаций локальными долговыми бумагами, министр финансов Антон Силуанов заявлял еще в апреле 2022 года. Согласно поправкам, подготовленным Минфином, о которых в июне 2023 года сообщал «Интерфакс», предполагается, что основные параметры этих замещающих гособлигаций (размер и срок выплаты дохода, срок погашения и номинальная стоимость) будут совпадать с параметрами замещенных евробондов. Само замещение будет происходить по согласованию с их владельцами с возможным превышением установленных законом о бюджете показателей программы внешних заимствований и верхнего предела внешнего госдолга.

После начала военной операции России на Украине в феврале прошлого года у Минфина возникли инфраструктурные сложности по обслуживанию внешнего суверенного долга. С июня 2022 года Россия осуществляет все выплаты по суверенным евробондам в рублях. В сентябре 2022 года Антон Силуанов говорил, что иностранцы пока «сдержанно» относятся к возможности получать выплаты в рублях из-за санкционных ограничений.