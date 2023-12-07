20:17 (мск), источник: ТАСС

«Металлоинвест» выплатит дивиденды за девять месяцев в размере 0,259 рубля на акцию

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Единственный акционер «Металлоинвеста» принял решение выплатить дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 0, 259 ₽ на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.

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Источник: Freepik

«Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 0,259 (0 целых 259/1000) руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли общества за 9 месяцев 2023 года», — сообщила компания.

Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 17 декабря.

Чистая прибыль «Металлоинвеста» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд рублей. Выручка уменьшилась в 1,5 раза, до 219,16 млрд рублей, себестоимость продаж снизилась до 106,6 млрд рублей.

«Металлоинвест» является мировым лидером в производстве товарного горячебрикетированного железа, вторым крупнейшим в мире производителем окатышей, а также крупнейшей железорудной компанией в России и СНГ. Единственным акционером является ООО «ЮэСэМ Металлоинвест» (входит в ООО «ХК ЮэСэМ»).

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