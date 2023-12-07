«Металлоинвест» выплатит дивиденды за девять месяцев в размере 0,259 рубля на акцию

«Выплатить по результатам 9 месяцев 2023 года дивиденды по обыкновенным акциям общества в размере 0,259 (0 целых 259/1000) руб. на одну обыкновенную акцию за счет чистой прибыли общества за 9 месяцев 2023 года», — сообщила компания.

Чистая прибыль «Металлоинвеста» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в первом полугодии 2023 года снизилась по сравнению с таким же периодом годом ранее более чем в 3,5 раза, до 37,15 млрд рублей. Выручка уменьшилась в 1,5 раза, до 219,16 млрд рублей, себестоимость продаж снизилась до 106,6 млрд рублей.