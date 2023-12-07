Дорогой огурец. Как изменились цены на продукты в России

Недельная инфляция в России с 28 ноября по 4 декабря составила 0,12%. В среднем с начала 2023 года цены выросли на 6,79%, следует из данных Росстата.

Как следует данных, опубликованных Росстатом, за прошлую неделю в России — впервые с середины весны — на 0,09% подешевело куриное мясо (хотя с начала года этот продукт прибавил в цене 30,7%). Также вниз пошли цены на сахар.

Больше всего на прошлой неделе выросла цена огурцов (10,38%), это уже пятая неделя удорожания данного овоща. Однако с января они стали дешевле на 6,03%.

Также немало прибавили в стоимости куриные яйца (4,23%), неделей ранее они также дорожали (4,37%). Всего с января 2023 года этот продукт стал дороже на 42,41%.

Свинина стала дороже на 0,13% (неделей ранее рост составил 0,31%, с января — на 13,08%).

Сливочное масло подорожало на 0,41% (неделей ранее рост составил 0,27%, с начала года на 2,36%).

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259112&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Неразделанная рыба тоже стала за неделю дороже на 0,18%. С начала года она прибавила в цене 8,01%.

Плодоовощная продукция в целом подорожала з семь дней на 1,9%, как и неделей ранее. Бананы и капуста подорожали на 0,9%. Картофель и томаты — на 0,5%. Морковь, яблоки и лук — на 0,3%. Свекла на 0,2%.

Налетай, подешевело

А вот сахар, который россияне любят запасать впрок, за прошлую неделю подешевел на 1,57%. Еще неделей ранее он также дешевел на 0,98%, однако если считать с января, то «песок» подорожал на 12,38%.

Гречка за неделю подешевела на 0,5%, неделей ранее ценник «похудел» на 0,29%, а с начала года — на 18,21%.

Пшено подешевело на 0,4%, маргарин — на 0,3%, полукопченые и вареные колбасы подешевели на 0,1%, водка — на 0,1%.

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