Citi: обвал цен на нефть может вынудить ОПЕК+ провести экстренную встречу

По мнению специалистов, ситуация на торгах сырьем осложнена тем, что сокращение добывающих стран, о котором было объявлено в конце ноября, не может уравновесить увеличения экспорта нефти из США и малого спроса на него со стороны стран Азии.

Недавнее решение ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи нефти в начале следующего 2024 года, возможно, сбалансирует рынок в первом квартале, прогнозируют в Citi. Но в дальнейшем, добавляют аналитики, ситуация вновь может ухудшиться.

«Продолжающееся снижение цен на нефть, а также недавние комментарии со стороны Алжира, России и Саудовской Аравии, повышают вероятность созыва экстренной встречи ОПЕК+ до конца текущего года», — добавляют экономисты банка.

Они также считают, что рынок «очень разочарован» последними действиями ОПЕК+. Решения, принятые на недавней встрече, не смогли уравновесить наращивание экспорта компаниями США, а также слабость спроса азиатских покупателей.

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