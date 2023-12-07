ЦБ допустил новые ограничения из-за активной распродажи редомицилированных акций

По данным Банка России на 1 сентября 2023 года, совокупный объем квазироссийских акций и депозитарных расписок составляет около 5 трлн рублей, из которых в российском контуре учитывается бумаг на сумму около 1 трлн рублей. «Таким образом, 80% совокупного объема остается в иностранном контуре, потенциально может быть переведено в российскую инфраструктуру и обращаться на внебиржевом рынке», — говорится в обзоре.

ЦБ допускает, что после «переезда» квазироссийских компаний в Россию и конвертации их существующих депозитарных расписок в акции существует потенциальная возможность снижения котировок их ценных бумаг. «Переток таких ценных бумаг с внебиржевых площадок на биржевой рынок может вызвать волатильность их рыночных цен из-за роста предложения и отсутствия на текущий момент ограничений в обороте заведенных в российский контур ценных бумаг», — отмечает регулятор.

При этом регулятор не видит больших рисков в этом, поскольку процессы редомициляции растянуты во времени и не будут одновременны и одинаковы для всех эмитентов.

Тем не менее Банк России предупреждает, что «в случае возникновения рисков, угрожающих финансовой стабильности» может использовать инструменты, позволяющие регулировать данную ситуацию, по аналогии с ранее используемыми ограничениями при расконвертации депозитарных расписок в российские акции.