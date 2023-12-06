Явный пересбор: бизнес заплатил 305 млрд по налогу на сверхприбыль

Аналитики же считают, что некоторые компании не торопятся делать взнос из-за высокой ключевой ставки и проблем с ликвидностью — они предпочитают дождаться «дедлайна».

Сколько уплатили компании по налогу на сверхприбыль

Власти собрали на 5 млрд рублей больше по налогу на сверхприбыль, чем планировали, — 305 млрд, сообщил «Известиям» глава Минфина Антон Силуанов 6 декабря. При этом срок уплаты еще не подошел к концу — компании могут сделать взнос до 28 января.

— У налогоплательщика есть выбор: заплатить в этом году по ставке 5% либо в следующем году по ставке 10%. Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, собрали. В бюджет поступило больше 300 млрд рублей, если быть точным, на данную неделю 305 млрд. До конца года, уверен, что еще пополнится, — заявил министр.

Справка «Известий»

Windfall tax ввели как разовый налог для крупного бизнеса, чья средняя прибыль за два предыдущих года оказалась больше 1 млрд рублей. Ставка сбора установлена в размере 10% от суммы превышения прибыли компании за 2021−2022 годы над показателем 2018−2019 годов. Если организация заплатила до 30 ноября 2023-го, она получала «скидку» — ставка была 5%, а не 10%. От сбора освобождены МСП, предприятия нефтегазового сектора и угольной промышленности, а также плательщики единого сельскохозяйственного налога.

В 2024 году поступления по windfall tax не ожидаются, говорится в пояснительной записке к закону о бюджете («Известия» ее изучили). Согласно документу, власти прогнозируют, что организации перечислят обеспечительный платеж в 2023-м.

Ранее эксперты ВШЭ предполагали, что крупные предприятия за счет налога могут пополнить бюджет на 470 млрд рублей, писали «Известия» в апреле. Эта оценка в 1,6 раз больше заявленной Минфином суммы в 300 млрд.

На вопрос о том, могут ли сбор ввести повторно, Антон Силуанов сказал, что windfall tax — это разовая мера. Он добавил: Минфин будет дальше согласовывать с бизнесом свои действия в области налогов.

Ожидается, что общее число плательщиков windfall tax составит примерно 2,5 тыс., сказал замминистра финансов Алексей Сазанов в июне. Он добавил, что из них 20% придется на компании по добыче твердых полезных ископаемых (за исключением нефти и угля — например, торф, руда). Еще 19% — на производителей удобрений, 13% — на металлургов, 12% — на торговлю, 9% — на банки.

Насколько доходы от windfall tax превысят план

Ряд компаний уже публично заявляли о намерении уплатить налог досрочно. К примеру, об этом сообщали в «Норникеле» (8,3 млрд рублей), HeadHunter (268 млн), «Сбере» (3 млрд) и «Ростехе» (1,6 млрд).

Большинство подпадающих под разовый сбор компаний уже осуществили выплаты, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Хотя с учетом высокой ключевой ставки Банка России часть организаций могли отложить взнос на более поздний срок. Вместо этого они используют средства для решения проблем с ликвидностью или для того, чтобы временно разместить их на выгодных условиях, объяснила она.

Поэтому, по словам эксперта, финальная сумма будет больше ожидавшихся 300 млрд рублей.

— Итоговая сумма сборов может оказаться выше на целую треть. Только крупнейшие публичные компании без учета нефтегазового сектора могли обеспечить свыше 200 млрд. А с учетом непубличных организаций, которых среди подпадающих под windfall tax большинство, финальная сумма, вероятно, составит около 400 млрд, — поделился руководитель департамента инвестиционного консалтинга и оценки аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Виталий Аристархов.

С учетом планируемого дефицита федерального бюджета налог на сверхприбыль может стать неплохим подспорьем для казны, заключил эксперт. Согласно пояснительной записке к закону о бюджете, Минфин ожидает 28,7 трлн доходов и 31,7 трлн расходов по итогам 2023-го.

Соответственно, недостача прогнозируется на уровне 3 трлн. Впрочем, в ноябре Антон Силуанов заявил, что дефицит окажется вдвое ниже ожиданий — 1% ВВП (порядка 1,5 трлн).

Сумма сбора в 305 млрд рублей сопоставима с объемом расходов бюджета на окружающую среду (347 млрд), отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. При этом она почти в три раза ниже трат на ЖКХ в 857 млрд, добавил он.