В России озвучили прогноз по росту ВВП на конец года
В России рост ВВП по итогам 2023 года может достичь отметки в 3%
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В России рост ВВП по итогам 2023 года может достичь отметки в 3%
Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на лекции, которую прочел в рамках проекта «Знание. Лекторий», передает ТАСС.
По словам Мишустина, рост ВВП в октябре составил 5% в годовом выражении. За 10 месяцев показатель достиг 3,2%.
«А по итогам года ожидаем около 3%», — сказал премьер.
Глава кабмина подчеркнул, что российская промышленность постепенно восстанавливается после внешнего давления. Так, рост обрабатывающих производств в октябре составил 9,5% к аналогичному периоду прошлого года.
В конце ноября МВФ оценил доходы России от введения налога на выбросы CO2. По мнению фонда, за счет этого налога Россия может получить прибавку к ВВП в размере 4,3−4,4% к 2030 году.