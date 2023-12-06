10:15 (мск), источник: Ведомости

Счетная палата инициировала проверку «Почты России»

Счетная палата (СП) в конце ноября 2023 г. по предложению Госдумы инициировала проверку деятельности АО «Почта России», рассказал «Ведомостям» представитель контрольного органа. Эта проверка пройдет независимо от аудита Федерального казначейства, инициатором которого выступал совет директоров «Почты России», подчеркнул представитель ведомства. «Начато контрольное мероприятие в отношении АО “Почта России”. Проверяемый период — с 2020 по 2023 г. включительно», — пояснил собеседник. Итоги проверки СП планирует представить во второй половине 2024 г.

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Источник: Агентство «Москва»

Представитель «Почты России» отказался от комментариев.

В конце ноября 2023 г. на заседании комитета по собственности Госдумы были представлены предварительные итоги аудита Федерального казначейства, выявившие потери «Почты» в 24,5 млрд руб., писали «Ведомости» 30 ноября. Как считают аудиторы, к таким итогам привели различные факторы, включая санкции, а также ряд решений руководства госкомпании по управлению недвижимым имуществом «Почты», рост зарплат линейного персонала, топ-менеджеров и руководителей дочерних структур оператора, а также запуск ряда неэффективных проектов, например «постаматов».

Вопрос финансового положения «Почты России» активно обсуждается с сентября 2023 г., когда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о «финансовой дыре» в госкомпании. Совокупный убыток оператора по МСФО за 2022 г. составил 30,4 млрд руб. В 2021 г. АО получило 300 млн руб. прибыли, а в 2020 г. — 3,4 млрд руб. За первое полугодие 2023 г. «Почта» на 66% сократила год к году убыток по операционной деятельности с 20,2 млрд до 6,9 млрд руб. В то же время у почтового оператора серьезная долговая нагрузка: на конец 2022 г. долгосрочные обязательства АО превышали 111 млрд руб., отмечалось в отчетности по МСФО. Как следует из данных СПАРК, к концу 2018 г. объем долгосрочных обязательств «Почты России» составлял 58 млрд руб., т. е. за 2019−2022 гг. долговая нагрузка выросла практически вдвое.

«СП является главным национальным независимым аудитором госбюджета, казначейство — контролер хозяйственной деятельности с публичным участием, например, в сфере организации госзакупок», — поясняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, СП занимается оценкой эффективности и правомерности формирования и исполнения бюджета страны, а также внебюджетных фондов. «Например, СП контролирует поступления в федеральный бюджет средств от распоряжения и управления федеральной собственностью», — говорит Левашенко.

Федеральное казначейство занимается проверками хозяйственных операций, в которых задействован госбюджет, — например, деятельности госкорпораций, операций в рамках госзакупок и др., продолжает она. Казначейство подотчетно Минфину и является органом исполнительной власти, а СП подчиняется напрямую Федеральному собранию и не относится ни к одной из действующих ветвей власти — ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной — и является высшим органом внешнего государственного аудита, отметила Левашенко.

Есть ли у проверки СП какие-либо конкретные аспекты, ее представитель не сообщил. СП проверяет достоверность финансовых операций структуры, ставит вопросы о целевом использовании бюджетных средств, о правомерности принятых решений, пояснила «Ведомостям» адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова. В случае установления нарушений СП вправе потребовать возмещения причиненного государству ущерба и привлечения к ответственности лиц, допустивших эти нарушения, добавила юрист.

Обычно среди нарушений, выявляемых в рамках таких проверок СП, неправильное ведение бюджетного учета, формирование бюджетной и иной отчетности государственного АО, нецелевое использование федеральных и иных ресурсов, несоблюдение им бюджетного законодательства и др., добавила Гришкова.

«При невыполнении или ненадлежащем выполнении предписаний СП коллегия регулятора может по согласованию с Госдумой принять решение о приостановлении всех видов платежных и расчетных операций по счетам госАО», — отметила она.

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