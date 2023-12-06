Счетная палата инициировала проверку «Почты России»

Представитель «Почты России» отказался от комментариев.

В конце ноября 2023 г. на заседании комитета по собственности Госдумы были представлены предварительные итоги аудита Федерального казначейства, выявившие потери «Почты» в 24,5 млрд руб., писали «Ведомости» 30 ноября. Как считают аудиторы, к таким итогам привели различные факторы, включая санкции, а также ряд решений руководства госкомпании по управлению недвижимым имуществом «Почты», рост зарплат линейного персонала, топ-менеджеров и руководителей дочерних структур оператора, а также запуск ряда неэффективных проектов, например «постаматов».

Вопрос финансового положения «Почты России» активно обсуждается с сентября 2023 г., когда спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о «финансовой дыре» в госкомпании. Совокупный убыток оператора по МСФО за 2022 г. составил 30,4 млрд руб. В 2021 г. АО получило 300 млн руб. прибыли, а в 2020 г. — 3,4 млрд руб. За первое полугодие 2023 г. «Почта» на 66% сократила год к году убыток по операционной деятельности с 20,2 млрд до 6,9 млрд руб. В то же время у почтового оператора серьезная долговая нагрузка: на конец 2022 г. долгосрочные обязательства АО превышали 111 млрд руб., отмечалось в отчетности по МСФО. Как следует из данных СПАРК, к концу 2018 г. объем долгосрочных обязательств «Почты России» составлял 58 млрд руб., т. е. за 2019−2022 гг. долговая нагрузка выросла практически вдвое.

«СП является главным национальным независимым аудитором госбюджета, казначейство — контролер хозяйственной деятельности с публичным участием, например, в сфере организации госзакупок», — поясняет руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко. По ее словам, СП занимается оценкой эффективности и правомерности формирования и исполнения бюджета страны, а также внебюджетных фондов. «Например, СП контролирует поступления в федеральный бюджет средств от распоряжения и управления федеральной собственностью», — говорит Левашенко.

Федеральное казначейство занимается проверками хозяйственных операций, в которых задействован госбюджет, — например, деятельности госкорпораций, операций в рамках госзакупок и др., продолжает она. Казначейство подотчетно Минфину и является органом исполнительной власти, а СП подчиняется напрямую Федеральному собранию и не относится ни к одной из действующих ветвей власти — ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к судебной — и является высшим органом внешнего государственного аудита, отметила Левашенко.

Есть ли у проверки СП какие-либо конкретные аспекты, ее представитель не сообщил. СП проверяет достоверность финансовых операций структуры, ставит вопросы о целевом использовании бюджетных средств, о правомерности принятых решений, пояснила «Ведомостям» адвокат КА Pen & Paper Алена Гришкова. В случае установления нарушений СП вправе потребовать возмещения причиненного государству ущерба и привлечения к ответственности лиц, допустивших эти нарушения, добавила юрист.

Обычно среди нарушений, выявляемых в рамках таких проверок СП, неправильное ведение бюджетного учета, формирование бюджетной и иной отчетности государственного АО, нецелевое использование федеральных и иных ресурсов, несоблюдение им бюджетного законодательства и др., добавила Гришкова.

«При невыполнении или ненадлежащем выполнении предписаний СП коллегия регулятора может по согласованию с Госдумой принять решение о приостановлении всех видов платежных и расчетных операций по счетам госАО», — отметила она.