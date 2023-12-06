Сбербанк пообещал платить акционерам 50% от прибыли по МСФО
В ответ его котировки упали, так как инвесторы ждали роста выплат.
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В ответ его котировки упали, так как инвесторы ждали роста выплат.
Наблюдательный совет Сбербанка вчера должен был утвердить новую дивидендную политику. Выступая сегодня перед инвесторами президент Сбербанка Герман Греф заявил, что госбанк будет один раз в год выплачивать 50% чистой прибыли акционерам. Однако изменилось одно из условий выплаты дивидендов — увеличился уровень достаточности капитала при которой за эту выплату голосуют акционеры. Он повышен с 12,5% до 13,3%, уточнил Греф.
В 2020 году Сбербанк принял стратегию развития до 2023 года, там был сохранен дивидендных выплат был установлен в размере 50% от чистой прибыли группы по МСФО. Накануне презентации новой дивидендной политики и стратегии до 2026 года, некоторые инвестдома прогнозировали повышение доли прибыли, которую Сбер может направлять на дивиденды. Так, аналитики «Цифра брокера» допускали роста выплат до 60%.
Говоря о планах изъятия у банков «сверхдоходов» 2023 года, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что «это потребует ключевых изменений базового налогообложения — налога на прибыль». Изменение налога на прибыль, НДФЛ, НДС не рассматривается в бюджете на предстоящий период, поэтому сверхдоходы у банков государство может «забрать через повышенные дивиденды, которые банки заплатят нам в следующем году», добавил он.
Инвесторы Сбербанка не оценили решение топ-менеджмента сохранить дивидендную политику. Котировки его акций начали снижаться и уже теряют полпроцента после того, как детали выплат раскрыл Греф. К 11:00 МСК обыкновенные и привилегированные акции госбанка дешевели почти на 2,5%, до 272,6 и 272,2 рублей соответственно.