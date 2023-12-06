Сбербанк пообещал платить акционерам 50% от прибыли по МСФО

Наблюдательный совет Сбербанка вчера должен был утвердить новую дивидендную политику. Выступая сегодня перед инвесторами президент Сбербанка Герман Греф заявил, что госбанк будет один раз в год выплачивать 50% чистой прибыли акционерам. Однако изменилось одно из условий выплаты дивидендов — увеличился уровень достаточности капитала при которой за эту выплату голосуют акционеры. Он повышен с 12,5% до 13,3%, уточнил Греф.

«На горизонте трех лет мы обеспечим высокую рентабельность капитала, которая должна быть выше 22%, норматив достаточности капитала Н20.0 выше 13,3% и высокий уровень выплаты дивидендов на уровне 50% чистой прибыли». — сказал он. И пообещал продолжать развитие нашей экосистемы, эффективности и скорости «организации».

В 2020 году Сбербанк принял стратегию развития до 2023 года, там был сохранен дивидендных выплат был установлен в размере 50% от чистой прибыли группы по МСФО. Накануне презентации новой дивидендной политики и стратегии до 2026 года, некоторые инвестдома прогнозировали повышение доли прибыли, которую Сбер может направлять на дивиденды. Так, аналитики «Цифра брокера» допускали роста выплат до 60%.

Говоря о планах изъятия у банков «сверхдоходов» 2023 года, министр финансов России Антон Силуанов отметил, что «это потребует ключевых изменений базового налогообложения — налога на прибыль». Изменение налога на прибыль, НДФЛ, НДС не рассматривается в бюджете на предстоящий период, поэтому сверхдоходы у банков государство может «забрать через повышенные дивиденды, которые банки заплатят нам в следующем году», добавил он.

Инвесторы Сбербанка не оценили решение топ-менеджмента сохранить дивидендную политику. Котировки его акций начали снижаться и уже теряют полпроцента после того, как детали выплат раскрыл Греф. К 11:00 МСК обыкновенные и привилегированные акции госбанка дешевели почти на 2,5%, до 272,6 и 272,2 рублей соответственно.