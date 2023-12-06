Портфель депозитов Сбербанка в 2023 году превысит 22 трлн рублей

Доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%. Вырос и средний чек срочных вкладов — на 15% за год — и сейчас составляет 673 тысяч рублей.

В 2023 году рынок розничных депозитов может достичь 44 трлн рублей, прогнозируют аналитики Frank RG, что соответствует годовому росту в 20%. Как отмечает Frank RG в ноябрьском отчете о рынке банковских услуг, рост вкладов продолжается во всей банковской системе со второго квартала 2023. Аналитики связывают это с начавшимся в июле ростом процентных ставок. Ключевая ставка ЦБ с этого времени выросла с 7,5% до 15%, а индекс FRG100 (учитывает доходность по депозитам банков на сумму 100 000 рублей — FM) — c 7% до 10,4%. ЦБ отмечал в материалах, что приток связан с ростом реальных зарплат в стране. Особенно урожайным на вклады обещают быть ноябрь и декабрь.