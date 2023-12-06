Портфель депозитов Сбербанка в 2023 году превысит 22 трлн рублей
Он займет ровно половину рынка, следует из прогнозов Frank RG.
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Он займет ровно половину рынка, следует из прогнозов Frank RG.
В 2023 году депозитный портфель Сбербанка превысит 22 трлн рублей, рассказал первый зампред госбанка Кирилл Царев. К декабрю портфель средств физических лиц вырос на 4,5 трлн рублей что соответствует росту на 20%.
Доля срочных вкладов в общем портфеле увеличилась на 5 процентных пунктов и достигла 53%. Вырос и средний чек срочных вкладов — на 15% за год — и сейчас составляет 673 тысяч рублей.
Доля токсичных валют в депозитном портфеле за год сократилась на 9%, указал он. При этом доля юаня продолжает постепенно расти — сейчас он занимает 13%.
В 2023 году рынок розничных депозитов может достичь 44 трлн рублей, прогнозируют аналитики Frank RG, что соответствует годовому росту в 20%. Как отмечает Frank RG в ноябрьском отчете о рынке банковских услуг, рост вкладов продолжается во всей банковской системе со второго квартала 2023. Аналитики связывают это с начавшимся в июле ростом процентных ставок. Ключевая ставка ЦБ с этого времени выросла с 7,5% до 15%, а индекс FRG100 (учитывает доходность по депозитам банков на сумму 100 000 рублей — FM) — c 7% до 10,4%. ЦБ отмечал в материалах, что приток связан с ростом реальных зарплат в стране. Особенно урожайным на вклады обещают быть ноябрь и декабрь.