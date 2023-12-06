Отток капитала из России в ОАЭ увеличился вдвое

«В цифрах, к сожалению, назвать не могу, но вижу, как на 96% поток увеличился в Объединенные Арабские Эмираты. При этом переехали туда потоки как общего характера, так и потоки подозрительных операций», — сказал он в ходе круглого стола в Совете Федерации.

Российские капиталы, в частности, «пытаются аккумулировать» Турция, Сербия и азиатские страны. В ведомстве понимают, что часть средств, которые туда попадают, «могут возвращаться обратно» в Россию, уточнил Шевляков.

Средства из недружественных стран напротив, больше «возвращаются обратно». «Мы видим, как из офшорных юрисдикций поток отправился обратно к нам. Денежные средства стали меньше утекать туда и больше возвращаться обратно», — отметил он.

В августе президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам призвал правительство и ЦБ контролировать отток капитала. 12 апреля председатель Центробанка Эльвира Набиуллина оценила отток средств из России в 2022 г. в сумму около $1 млрд.

Набиуллина отмечала, что не стоит путать отток капитала из РФ с сальдо финансового счета, которое в прошлом году составило $227 млрд.