Новогодняя тарелка. Фрукты в России подорожали на 45%

Обидный рекорд

В качестве базовой фруктовой тарелки на застолье была определена та, которая состоит из яблок, груш, апельсинов, винограда и бананов. По данным Росстата, рост цен по каждой категории составил от 15% до 70%. Средняя стоимость яблок на октябрь 2023 года составила 116 рублей за кг, что на 15% больше, чем годом ранее. Более ощутимо подорожали груши — на 45% и достигли 243 рублей за кг. На 48% выросли цены на виноград — до 223 рублей за кг.

Рекордсменами оказались апельсины, которые за год подорожали на 69% — со 124 рублей до 209 рублей за кг. Однако самым болезненным и неприятным стал рост цен на «социально значимый фрукт» — бананы тоже поставили рекорд, преодолев отметку в 140 рублей за кг впервые за время наблюдений Росстата.

В октябре средняя стоимость установилась на уровне 143 рублей за кг, что на 47% больше, чем в 2022 году. Таким образом, по килограмму каждого вида фруктов в прошлом году россияне могли купить за 640 рублей, а в этом году придется потратить 934 рубля.

Изменение цен на бананы и апельсины, которые в РФ не растут и импортируются из-за рубежа, экономисты объясняют ослаблением курса рубля и изменениями в логистике. При этом в прошлом году правительство в «ручном режиме» удерживало цены на основные продовольственные товары, включая эти фрукты, но сегодня такое регулирование больше не действует.

«У бананов есть одна особенность — они не растут в России. То есть это импортный товар, и падение курса рубля всегда влечет за собой рост цен на него. А так как банан — это скоропортящийся продукт, то сделать запасы, скажем, на полгода вперед не представляется возможным. Поэтому цена будет расти одновременно с падением курса рубля. Фундаментально никаких факторов, указывающих на то, что рубль может серьезно окрепнуть, нет. Поэтому маловероятно, что бананы подешевеют», — пояснил экономист Николай Кульбака.

Изменения в логистике также повлекли за собой рост цен, отметил эксперт. Доставка стала не только дороже, но и сложнее. Большинство партий бананов в Россию идут из Эквадора. Товар доставляется по морю, а сам процесс занимает несколько недель — именно поэтому фрукты отправляют еще зелеными. После введения санкций против России контейнерные линии, обслуживающие более трети мирового рынка, прекратили работать с РФ. Из-за этого импортерам приходится искать другие варианты доставки.

Станет еще дороже

Фрукты, которые традиционно подаются к новогоднему столу, подорожают еще на 5−10%, считает профессор департамента международного бизнеса Финуниверситета при Правительстве РФ Константин Лебедев.

Это сезонная тенденция, связанная с повышением спроса.

«Вероятнее всего, ближе к новогодним праздникам вырастет цена на яблоки и груши, так как сбор урожая происходит в начале осени, затем продукция хранится, и каждый месяц хранения добавляет стоимость. В то же время цитрусовые подорожали еще в ноябре, однако рост стоимости также может их коснуться. По практике прошлых лет, к Новому году цена фруктов в супермаркетах и в розничных магазинах всегда растет. Однако стоит отметить, что, возможно, дополнительный рост цен не будет превышать 5−10% в этом году, так как главным сдерживающим фактором являются доходы населения, которые не успевают за ростом цен, а это обостряет конкуренцию среди розничных продавцов», — сказал Константин Лебедев.

А что мандарины?

Мандарины не входят в число продовольственных товаров, за изменениями цен на которые следит Росстат.

При этом специалисты в начале ноября отмечали существенный рост на «самый новогодний» цитрус — до 70% по сравнению с прошлым годом. Но уже к концу месяца мандарины стали дешеветь на фоне рекордных объемов поставок.

«Фрукты поставляют в страну девять государств: Турция, КНР, Пакистан, Абхазия, Аргентина, Марокко, Иран, Египет и ЮАР. Всего ввезено 550 тысяч тонн, что на 10% больше, чем годом ранее. Обычно крупные партии мандаринов в декабре привозили из Турции, однако в этом году в три раза объем ввоза мандаринов увеличили Абхазия и Иран, а Китай — в 4,5 раза. Благодаря этому цены стали немного снижаться», — отметил декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при Правительстве РФ Павел Селезнев.

На стоимость влияют два основных фактора — урожай и логистика, пояснил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. «Изменение цен на мандарины надо оценивать по всей номенклатуре данной товарной группы. На стоимость поставки влияют курсы валют и фрахт, но это не означает, что цены всех поставщиков на все сорта меняются одновременно и одинаково», — сказал эксперт.

Сегодня в российских торговых сетях самые дешевые мандарины стоят 160 рублей за кг. Самые дорогие — сорта муркотт — 460 рублей за кг. Абхазские мандарины и клементины предлагаются по ценам от 250 до 350 рублей. Цитрусовые из Турции обойдутся в 200−250 рублей, а из Ирана — 300 рублей за кг.

Ранее сообщалось, что в мире насчитывается порядка 200 сортов и гибридов мандаринов. Ассортимент, представленный на российских полках, значительно меньше — можно выделить шесть самых популярных сортов, которые отличаются размерами, цветом, толщиной кожуры, наличием косточек. Эксперты раскрыли, какие сорта продаются на российских прилавках и на что следует обращать внимание при покупке мандаринов.

Также эксперт объяснила, почему с началом сезона цены на гранат не снизились. В магазинах торговых сетей стоимость варьируется от 200 до 1 тысячи рублей.