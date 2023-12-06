Непраздничное настроение

Что банки предложили вкладчикам на Новый год.

Конец года всегда считался горячим сезоном на рынке депозитов. В декабре сотрудники компаний и госслужащие обычно получали годовые премии, бонусы или тринадцатые зарплаты. А многие банки в погоне за этими деньгами уже с конца ноября заманивали вкладчиков акционными депозитами с повышенными процентами. Традиционно доходность предновогодних вкладов конкурировала с ключевой ставкой ЦБ и в отдельные годы превышала ее.

В 2023 году на рынке депозитов другие тренды. В первую неделю декабря новогодние акции по депозитам стартовали лишь в 12 банках из 50 крупнейших по объему привлеченных средств населения, причем половину текущего предложения составляют постоянные сезонные вклады, переименованные к Новому году, говорит управляющий директор проекта «Финуслуги» Мосбиржи Игорь Алутин. По его словам, в предновогоднюю конкуренцию за деньги вкладчиков в этом году банки включились меньшим составом: ровно год назад в начале декабря такие предложения были в депозитной линейке у 20 банков.

В этом году в рамках новогодних спецпредложений банки не делают и прибавку к ключевой ставке, добавляют аналитики Frank RG. «Если сравнить год к году, то при ключевой ставке 7,5% (такая ключевая ставка была в декабре 2022 года. — Forbes) банки предлагали доходность по вкладам на 0,2−1,47 п. п. выше значения ключевой, и лишь банк “Россия” — на 1,2 п. п. ниже ставки, установленной регулятором. В этом году три банка из топ-30 предлагают вклады с доходностью на уровне ключевой — 15%, еще три — на 0,65−1,9 п. п. ниже», — сообщила ведущий аналитик Frank RG Кристина Кузнецова.

По данным аналитического центра «Финуслуги», индекс ставок по вкладам в топ-50 крупнейших банков сейчас составляет около 13% годовых. Средние ставки по новогодним спецпредложениям почти не отличаются от индекса: за три месяца на новогоднем вкладе можно заработать в среднем 13,1% годовых, за полгода — 13,65%, за год — 12,22%. Максимальная ставка на короткий и длительный срок на рынке доходит до 14,2% и 13,9% (оба продукта предлагает МКБ), на средний срок — до 17,42% (УБРиР.).

По состоянию на 5 декабря лидеры рынка по объему привлеченных средств населения еще не заявили о новогодних акциях по вкладам, отмечают эксперты «Финуслуг» и Frank RG. В 2022 году Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк также не предлагали сезонные депозиты к Новому году, отмечает Кристина Кузнецова. У ВТБ действует лишь новогодняя акция по накопительному «ВТБ-Счету». Также банк «прорабатывает дополнительные предложения, которые позволят получить повышенную доходность при размещении накоплений перед Новым годом», говорит его представитель. Альфа-банк сообщил о повышении ставок по флагманскому «Альфа-вкладу» с 1 декабря, Почта Банк пообещал в ближайшее время увеличить ставки по вкладу до 17% годовых, сообщили их пресс-службы. Сбербанк, Газпромбанк и РСХБ не ответили на запрос Forbes.

Почему банки осторожничают

Рассчитывать на заметное расширение ассортимента новогодних спецпредложений по вкладам в 2023 году не приходится, считают собеседники Forbes. «Динамичное движение ключевой ставки ЦБ во втором полугодии 2023 года (ставка выросла с 7,5% до 15%. — Forbes) привело к существенному повышению ставок в этот период, последний этап которого был в начале ноября. Сейчас банки, скорее, проводят эпизодические корректировки в регулярных линейках. Предновогодние оферы — больше исключение, чем практика», — отметила заместитель лидера трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие» Мария Саенко.

Большая часть новогодних спецпредложений уже вышла, согласен представитель ОТП-банка. «Вероятно, существенных изменений в этом сезоне не будет, так как банки занимают выжидательную позицию перед заседанием Банка России», — объясняет Игорь Алутин.

От последнего в 2023 году заседания ЦБ, которое назначено на 15 декабря, банки точно не ждут смягчения денежно-кредитной политики. По мнению директора дирекции розничных продуктов ТКБ Алексея Глущенкова, сейчас есть два равновероятных сценария: сохранение ключевой ставки на текущем уровне и повышение ее на 1−2 п. п.

Руководитель продуктов и сервисов банка «ДОМ.РФ» Никита Казанцев допускает лишь сценарий прибавки 1−2 п. п. к нынешнему значению. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев в базовом варианте ожидает повышения ставки до 16%, но не исключает вероятность роста ставки до 17%. «Годовая инфляция к 27 ноября, по нашим оценкам, составила 7,5%. Полагаем, что в ноябре годовая инфляция превысит 7,5%, а к концу года вырастет до 7,8%», — отмечает он.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259744&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

В случае резкого роста ставки банкам придется корректировать доходность своих депозитов. Повышение ключевой ставки может дать стимул для очередного роста ставок, в первую очередь базовых линеек, предупреждает Мария Саенко. «Поддержать эту динамику сезонными предложениями будет сложно успеть, как минимум, технически», — объясняет она.

Изменится ли ситуация

Новый раунд повышения ключевой ставки увеличивает для банков стоимость фондирования, поэтому набирать «дорогие» обязательства перед вкладчиками будут лишь банки, испытывающие проблемы с ликвидностью, отмечали ранее аналитики НКР и АКРА. Большинство банков на фоне мер охлаждения розничного кредитования ЦБ и последующего снижения темпов выдач обеспеченных и необеспеченных кредитов предпочтут дождаться завершения цикла жесткой монетарной политики, заключали они.

В октябре-ноябре ряд банков отчитался о рекордных привлечениях средств вкладчиков. Например, ВТБ сообщил, что после повышения ставок в октябре его портфель депозитов физлиц вырос на 207 млрд рублей, а в ноябре — на 360 млрд рублей. В РНКБ (входит в группу ВТБ) за ноябрь портфель депозитов увеличился на 4,4 млрд рублей. Также рекордные приросты портфелей депозитов отметили другие крупные банки.

Несмотря на снижение объема новых выдач по кредитам, потребность банков в фондировании будет поддерживаться постепенной отменой послаблений по нормативам ликвидности с января следующего года, объясняет управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. В частности, в последнем «Обзоре финансовой стабильности» за II-III кварталы ЦБ отмечал, что запас ликвидных активов в банковском секторе сократился из-за ускоренного роста кредитного портфеля и того, что банки пользовались послаблениями. По мнению ЦБ, сейчас эта ситуация не несет крупных рисков, но важно, чтобы банки восстанавливали буфер ликвидности самостоятельно.

«Ранее регулятор оценил потребности банков в ликвидности на уровне 11 трлн рублей после отмены послаблений. Таким образом, для банков в конце года будет важно как удержать, так и привлечь новые средства клиентов», — добавил Грицкевич. Восстановление нормативов по ликвидности потребует от банков привлечения дополнительных средств от физлиц, соглашается представитель ОТП банка.

В таких условиях, когда интрига последнего заседания ЦБ по ключевой ставке будет раскрыта, банки вновь скорректируют процентную политику по кредитам и депозитам. Наиболее выгодные доходности по банковским вкладам могут быть предложены вкладчикам в конце этого года, уверен Михаил Васильев. После заседания ЦБ по ключевой ставке на рынке могут появиться предложения по вкладам на уровне 16−17%, считает Никита Казанцев.