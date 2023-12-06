На рынке наметился разворот

Рынок накануне. Индекс МосБиржи во вторник восстановился на 0,48% до 3129,33 п., индекс РТС, наоборот, снизился на 1,01%, до 10666,13 п.

В лидерах роста оказались акции Globaltrans (GLTR568,85 ₽, +6,98%). Избыток полувагонов на сети РЖД привел к парадоксальной ситуации — уголь перевозится все медленнее и дороже. Ставки аренды полувагонов в декабре выросли до 2965 ₽/сут по сравнению с 2460 ₽/сут в начале года.

В аутсайдерах оказались торгов бумаги OKEY (OKEY28,86 ₽, −3,61%), 22 декабря расписки ритейлера будут исключены из базы расчета индекса акций широкого рынка.

Рубль ослаб к доллару США до 92,2750 ₽ и к евро до 99,9825 ₽

Минфин РФ с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года сократит ежедневные покупки валюты и золота по бюджетному правилу в 2,5 раза, до 11,7 млрд руб.

Основные новости и события.

Акционеры ЛУКОЙЛа (LKOH 7248,5 ₽, +1,61%) утвердили дивиденды за девять месяцев с начала 2023 года в размере 447 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности 6,2% по текущим котировкам. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 17 декабря. Компания также сообщила о пересмотре стратегии в отношении активов в Болгарии ввиду «существенного изменения условий». Менеджмент рассмотрит различные варианты, включая продажу бизнеса.

Русагро (AGRO 1364,2 ₽, −0,8%) завершила модернизацию Балаковского маслоэкстракционного завода по расширению производственных мощностей с 1800 до 2400 тонн переработки семян подсолнечника в сутки. Годовой объем переработки составит до 800 тыс. тонн семечки.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259736&hd=2&autoplay=1&partner_ext=522" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Акрон (AKRN 18840 ₽, −0,56%) инвестирует $80 млн в реконструкцию четырех агрегатов карбамида на своей площадке в Великом Новгороде. В рамках проекта планируется увеличить выработку продукта с 2050 до 3100 тонн в сутки. Завершение работ намечено на 2025 год.

Акционеры КуйбышевАзота (KAZT 677 ₽, −0,09%) одобрили дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 14 ₽ на акцию, что соответствует дивидендной доходности 2% по текущим котировкам. Реестр акционеров с правом на дивиденды закроется 12 декабря.

Норникель (GMKN 16804 ₽, +0,82%) потратит $100 млн на поиск новых сфер применения палладия, поскольку рост производства электромобилей сильно сокращает спрос на данный металл.

Россия увеличила размер нефтегазовых доходов в ноябре в годовом выражении на 10,9%, до 961,7 млрд руб. Тем не менее по итогам января-ноября нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ уменьшились до 8,172 трлн руб., на 23,3% в сравнении с тем же периодом прошлого года.

Ожидания и торговые идеи.

В среду утром на мировых рынках позитивные настроения: японский индекс Nikkei 225 в растет на 1,95%, китайский индекс Shanghai Composite — на 0,10%. Сегодня Сбербанк проведет день инвестора, в ходе которого представит обновленную стратегию развития и дивидендную политику.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».