Мосбиржа с конца года распространят ограничения агрессивности на лимитные заявки

Московская биржа с 25 декабря вводит новый механизм ограничения агрессивности лимитных заявок, сообщила в среду, 6 декабря, торговая площадки.

«С этой даты при исполнении лимитной заявки по акциям и паям будет установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки», — говорится в сообщении Мосбиржи.

Механизм ограничения агрессивности заявок на фондовом рынке впервые был введен еще в ноябре 2020 года для рыночных заявок (в основную и вечернюю сессии). Этот механизм призван защитить инвесторов от ошибок при подаче заявок на заключение сделок с инструментами фондового рынка, а также от возможных потерь при существенных изменениях цен.

До его введения при попадании в торговую систему рыночная заявка исполнялась по существующим ценовым уровням, пока она полностью не будет удовлетворена. С новым механизмом обработки цена исполнения рыночной заявки может отличаться от лучшей цены спроса или предложения, доступного на момент подачи заявки, не более чем на определенную величину (в процентах), установленную организатором торгов. В случае неполного исполнения рыночной заявки ее остаток снимается без удовлетворения.

О том, что Мосбиржа и ЦБ для повышения эффективности ценообразования на рынке акций могут распространить ограничения агрессивности заявок на лимитные заявки, в июне рассказали Frank Media в пресс-службе регулятора. Тогда решение находится «на этапе технической реализации».