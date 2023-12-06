Lestate планирует развивать в России сеть магазинов с товарами от Adidas

Об этом рассказал «Ъ» руководитель отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. По его словам, первый магазин откроется уже на этой неделе в аутлете «Белая дача» в Москве.

Количество магазинов под вывеской ASP пока обсуждается, уточняет топ-менеджер. Господин Комиссаров пояснил, что расширение розничной сети будет постепенным.

Lestate уже продает одежду и обувь от Nike, еще одного зарубежного ритейлера, свернувшего бизнес в РФ после начала боевых действий на Украине.