МОСКВА, 6 декабря. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что не видит большого потенциала для укрепления рубля, однако и предпосылок для его сильного снижения также нет. Об этом он сказал на пресс-конференции в рамках дня инвестора.

«Я уже говорил, что есть фундаментальная история. В моменте фундаментальная стоимость рубля находится около 90 рублей за доллар, плюс-минус. Никогда нельзя предсказать — у нас рыночный курс рубля. Поэтому мы не видим, честно говоря, большого потенциала для укрепления, но не видим и большого потенциала, чтобы рубль сильно ослаб», — сказал Греф.

Он добавил, что при сложившемся торговом балансе импорта и экспорта, сегодняшний курс рубля кажется наиболее сбалансированным.