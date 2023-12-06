Герман Греф готовит себе преемника, как и другие топ-менеджеры Сбербанка
Он возглавляет крупнейшую российскую кредитную организацию с 2007 года.
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Он возглавляет крупнейшую российскую кредитную организацию с 2007 года.
Президент — председатель правления Сбербанка Герман Греф, как и другие топ-менеджеры группы, готовит себе приемников, заявил глава кредитной организации в рамках «Дня инвестора», проходившего в среду, 6 декабря.
«Я пока не собираюсь оставлять “Сбер” — это первое. Второе, — мне кажется, выращивание сильной команды — это главная ответственность любого CEO, и создание условий, когда его уход не будет связан с какими-то серьезными потрясениями», — рассказал Герман Греф. По его словам, создание сильной команды для него является одним из «важных личных KPI», о котором часто ему напоминает наблюдательный совет Сбербанка.
Избрание президента Сбербанка, согласно уставу, является компетенцией его наблюдательного совета. Герман Греф возглавляет кредитную организацию с конца 2007 года. В этом году его контракт был продлен еще на четыре года. В марте прошлого года топ-менеджер попал в SDN-лист США. «C 1990-х годов Греф был советником Путина, в это время он занимал различные и высокие должности, в том числе в мэрии Санкт-Петербурга, говорится в документе. C 2000 по 2007 год Греф занимал пост министра экономического развития и торговли России. На эту должность он был назначен Путиным до того, как стал генеральным директором Сбербанка», — напоминал тогда Минфин Соединенных Штатов.