Эксперт заявил, что ситуация на рынке труда и соцвыплаты помогли снижению бедности в РФ

По данным Росстата, уровень бедности в III квартале 2023 года составил 10,2%, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 п. п., и на 0,6 п. п. по сравнению с предыдущим кварталом. За девять месяцев 2023 года численность населения с денежными доходами ниже границы бедности сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2022 года на 1,2 млн человек (с 17,2 млн человек до 16,0 млн человек) или на 0,7 п. п. (с 11,8% до 11,1%).

«Основной вклад в благосостояние семей традиционно вносят трудовые доходы. На текущий день ситуация на рынке труда исключительно благоприятна для соискателя: уровень безработицы обновил исторический минимум, составив 2,9%. Сентябрь показал годовой рост зарплат работников в реальном выражении на 7,2%. Это отражается и в динамике реальных располагаемых денежных доходов населения. Это хороший сигнал, который позволяет надеяться на дальнейший рост потребительского спроса, который в свою очередь обеспечивает благоприятную ситуацию в экономике в целом», — сказал Платыгин.

Гендиректор ВНИИ также отметил, что в общей структуре доходов населения свыше 20% занимают социальные выплаты. «При этом в структуре доходов наименее обеспеченных граждан социальная помощь играет еще более существенную роль. Единое пособие — и об этом свидетельствуют данные статистики — показало себя как эффективная мера по снижению уровня бедности, позволяя семьям с детьми получать ежемесячную поддержку», — пояснил он.

Платыгин добавил, что на такие выплаты с начала года перечислено уже более 1 трлн рублей из федерального и регионального бюджетов.

По его словам, единое пособие получают родители 10,5 млн детей и более 350 тыс. беременных женщин. При этом 7,5 млн из них получает эту меру поддержки в размере 100% прожиточного минимума — это порядка 14,9 тыс. рублей на ребенка, также рассказал эксперт. Кроме того, он привел данные, что с начала года в России заключили более 209 тыс. социальных контрактов с общим охватом 615,6 тыс. человек.