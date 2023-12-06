Доллар превышал 93 рубля
Доллар на открытии торгов на Московcкой бирже превышал 93 ₽ впервые с 3 ноября. По данным на 7:35, доллар вырос на 0,62%, до 92,85 ₽/$. Курс евро растет на 0,32%, до 100,3 ₽/€. Юань вырос на 0,63%, до 12,9 ₽
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Доллар на открытии торгов на Московcкой бирже превышал 93 ₽ впервые с 3 ноября. По данным на 7:35, доллар вырос на 0,62%, до 92,85 ₽/$. Курс евро растет на 0,32%, до 100,3 ₽/€. Юань вырос на 0,63%, до 12,9 ₽
Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.
Рубль ускорил падение с прошлой недели. Доллар на Мосбирже превысил 90 ₽/$ после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Россия также объявила о добровольном продлении действующих ограничений на экспорт. Минфин в сентябрьском прогнозе говорил, что ожидает укрепления рубля до 94,3 ₽/$ до конца года.
Лаура Кеффер