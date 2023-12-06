Доллар превышал 93 рубля

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Рубль ускорил падение с прошлой недели. Доллар на Мосбирже превысил 90 ₽/$ после решения ОПЕК+ о сокращении нефтедобычи. Россия также объявила о добровольном продлении действующих ограничений на экспорт. Минфин в сентябрьском прогнозе говорил, что ожидает укрепления рубля до 94,3 ₽/$ до конца года.