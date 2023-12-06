Bloomberg: Россия зарабатывает на экспорте нефти больше, чем до СВО

Чистые доходы России от экспорта нефти в октябре 2023 года составили 11,3 млрд долларов, что составило 31% от общих доходов бюджета за месяц. Это стало максимальным показателем с мая 2022 года и превысило отметки до начала спецоперации на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на расчеты российского Минфина.

За первые 9 месяцев 2023 года российские и аффилированные нефтетрейдеры перевезли более 70% отечественной нефти, позволив Москве контролировать экспорт и повышать цены. В этом году РФ ежесуточно экспортировала около 3,5 млн баррелей нефти. Около 11 млрд долларов ушло на спред поставок. Часть средств — «законные расходы на доставку», но почти все они проходили через анонимных трейдеров.

Греция заявила, что не может предотвратить тайные перевозки российской нефти в международных водах недалеко от ее побережья. В 2023 году греческие суда перевезли больше российской нефти, чем суда любой другой страны кроме самой России.

Ранее СМИ сообщили, что усилия западных стран по введению потолка цен на нефть из РФ провалились. Сейчас черное золото из России стабильно продается дороже 60 долларов за баррель, хотя изначально ограничительная мера должна была помешать такому сценарию.