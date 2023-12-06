Банки сократили объем выдачи кредитов в ноябре на 10,5%

По итогам ноября 2023 года объем выдач кредитов снизился на 10,5% или на 161 млрд рублей в сравнении с октябрем, до 1,37 трлн рублей, следует из предварительной оценки объема выданных кредитов Frank RG. Аналитики отмечают, что снижение выдач было зафиксировано во всех сегментах кредитования.

Наибольшее снижение показали выдачи по кредитам наличными, которые в сравнении с октябрем снизились на 15,7%, до 458,5 млрд рублей. В количественном выражении число выданных кредитов также снизилось на 11,35%. Средний чек за месяц уменьшился на 4,9%, до 170 тысяч рублей. Аналитики Frank RG отмечают, что одним из факторов, повлиявших на снижение этих показателей стало повышение Банком России с 1 сентября надбавок по коэффициентам риска по необеспеченным потребительским кредитам. С ними согласен старший менеджер банковской практики «Рексофт консалтинг» Дмитрий Тарасов.

«Объемы выдач с августа 2023 сократились уже на 38%, указывает он. “Маловероятно, что объем выдач продолжит сокращаться теми же темпами. Скорее, следует ждать стабилизации в коридоре 420−520 млрд рублей, — говорит Тарасов. — Конечно, если не будут принято очередное решение о повышении ставки на 1 п.п., которое способно деморализовать рынок”. Несмотря на то, что выдачи в сегменте автокредитования в октябре 2023 года выросли на 17,37%, до 166,5 млрд рублей, в ноябре этот показатель снизился сразу на 11,72%, до 147,4 млрд рублей. Число таких кредитов за месяц уменьшилось на 8,59%, а средни чек снизился на 3,4%, до 1,45 млн рублей. В качестве причин аналитики выделяют окончание действия льготных программ. На третьем месте по снижению выдачи оказалась ипотека, которая в сравнении с октябрем снизилась на 7,25%, до 718,1 млрд рублей. Число выданных ипотечных кредитов снизилось на 9,3%. “На снижение объемов выдач ипотеки могло повлиять вступившее в силу постановление ЦБ РФ 20 сентября об увеличении первоначального взноса по госпрограммам до 20%”, — отмечают аналитики Frank RG. Но при этом средний размер выдаваемых ипотек увеличился на 2,3%, до 4,13 млн рублей.

«В следующие месяцы будут бороться две тенденции: ожидаемое сокращение господдержки <…> и растущая готовность девелоперов к снижению стоимости», — указывает Тарасов. По его прогнозам в течение 2024 года выдачи могут упасть до 450 — 580 млрд рублей. Несмотря на то, что в скором времени рынок ипотеки ждет серьезное охлаждение, 2023 год можно назвать успешным для российского ипотечного рынка, считает первый зампред Сбербанка Кирилл Царев. Сегмент POS-кредитования тоже показал снижение на 0,25%, до 49,8 млрд рублей, в сравнении с октябрем. Уменьшился и средний чек на 7%, до 34,1 тысячи рублей, а вот число выдач таких кредитов, наоборот, увеличилось за месяц на 7%.

Объем выдач потребительских кредитов в четвертом квартале 2023 года снизился на 30%, несмотря на стабильный уровень спроса, вследствие роста ключевой ставки и введения регулятором ограничений по кредитованию клиентов с высокой долговой нагрузкой, указывает Царев. Однако с начала года выдачи потребкредитов достигли 3 трлн рублей, что на 62% превышает результаты 2022 года.

Но несмотря на такую отрицательную динамику аналитики Frank RG, считают, что к концу года может быть зафиксирован рост на рынке кредитования, так как декабрь традиционно считается месяцем с высоким объем выдач кредитов.