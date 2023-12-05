Защита от инфляции. В ЦБ разъяснили, зачем нужны социальные вклады

Зачем нужны новые вклады

Социальные счета и социальные вклады нужны для снижения негативных последствий от высоких темпов роста цен для россиян с невысокими доходами, разъяснили aif.ru в Банке России. «Социальный счет и социальный вклад — это минимальный гарантированный продукт, который поможет защитить от инфляции накопления самых незащищенных граждан», — сообщила пресс-служба ЦБ.

Открытие таких вкладов и счетов будет доступно лишь для граждан-получателей социальной поддержки с подтвержденным низким уровнем доходов, рассказал aif.ru соавтор законопроекта, председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

«Причем человек будет вправе иметь не более одного социального банковского вклада или счета», — сказал он.

Какими будут условия

Вклады отличаются от счетов сроком действия. Социальный вклад можно будет открыть на один год, а социальный счет — бессрочно. Если за год статус вкладчика как получателя социальной поддержки не изменится, договор можно будет продлить на такой же срок, отметили в ЦБ.

По словам Анатолия Аксакова, открыть социальный вклад или счет можно будет только в российских рублях, а максимальный размер денежных средств на нем не может превышать 50 тыс. руб.

«Внесение средств в иностранной валюте на такой счет не допускается», — отметил он.

Процентная ставка по договору будет равна ключевой ставке плюс один процентный пункт, добавили в Центробанке. Также предполагается начисление процентов на остаток средств на социальном счете. При этом обслуживание таких вкладов и счетов будет бесплатным.

Что будут обязаны делать банки

«Законопроектом запрещается взимание платы за открытие и обслуживание социального банковского счета, за предоставление и использование банковской карты, а также за совершение операций по социальному банковскому счету в размере 15 тыс. руб. в течение календарного месяца», — подчеркнули в ЦБ.

Банки не смогут отказаться от заключения договора социального банковского вклада или счета, а подать заявление на открытие можно будет через портал «Госуслуги». Этим путем банк получит подтвержденную информацию о праве человека на получение социальной поддержки, а, значит, — и на пользование новым финансовым инструментом.

Напомним, законопроект о социальном счете и социальном вкладе разработан при участии Банка России и внесен в Госдуму в мае 2023. В процессе разработки документ обсуждался как с участниками рынка, так и с федеральными органами исполнительной власти. Ко второму чтению возможны уточнения и изменения параметров социального вклада и счета.